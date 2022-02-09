الفوضى وسوء التنظيم يتزامنان مع زيارة معاون وزير التنمية الإدارية إلى “مركز درعا”

درعا – دعاء الرفاعي

أكد معاون وزير التنمية الإدارية باسم الحيدر تحديد المسمى الوظيفي وفق المؤهلات العلمية الدقيقة المطلوبة ومهام هذه الوظيفة كأول مرة في المسابقة المركزية، إضافة إلى إلغاء المقابلة الشفهية بما يراعي الشفافية والنزاهة، مع المحاولة قدر الإمكان من تخفيف تدخل العامل الشخصي وإلغاؤه، حديث معاون الوزير جاء خلال زيارته إلى مركز تقديم طلبات المسابقة المركزية في درعا.

وتزامنت جولة معاون الوزير مع الفوضى وسوء التنظيم على خلاف الأيام الأولى لبدء تقديم طلبات المتقدمين.

وأجاب الحيدر على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بنوعية الامتحان التحريري للمسابقة ومراعاته لكافة الفئات، وعن مكان وزمان الامتحان ليراعي قربه من مركز المدينة واختيار جامعة دمشق فرع درعا كمكان مخصص لتقديم الامتحان، مؤكداً أن الاختبار سيكون تحريري مؤتمت دون تدخل العامل البشري، وفق سبعة محاور واختبار عملي مؤتمت أيضا على برنامج حاسوبي بما يراعي الدقة والشفافية في اختيار الأكفأ.

وفي رده على استفسار “البعث” حول تعديل اسم المعهد التقني والمصرفي وبالتالي استبعاد خريجيه من المسابقة، أوضح معاون الوزير أن هذه الإشكالية ستحل قريباً من خلال تزويد اللجنة بتعديل تسمية المعهد وسيتم إدخالها إلى البرنامج الإلكتروني ليصار إلى اعتمادها وقبولها.

واعتبر معاون الوزير أن مايميز هذه المسابقة أنها الأولى من نوعها على مستوى القطر، إضافة إلى أن المتقدم لها يتقدم في محافظته وضمن الفئة الواحدة، وأنها ساهمت في تخفيف الضغط والأعباء المادية عن المتقدمين، وكذلك وفرت الوقت والجهد من التقديم على أكثر من مسابقة من خلال إعطاء المتقدم فرصة التقدم لأكثر من رغبة تصل إلى ثلاثة رغبات، حيث تعد هذه الميزة هي فرصة للتقدم لثلاثة مسابقات في آن واحد.