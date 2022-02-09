تأهيل قطاعات الري على قدم وساق في دير الزور

دير الزور- وائل حميدي

لا تزال أعمال إعادة تأهيل قطاع الري السابع في مدينة البوكمال بدير الزور مستمرة، والتي بدأت منذ تاريخ استلام الموقع في الرابع من كانون الثاني الفائت، وفق ما أشار إليه مدير فرع حوض الفرات الأدنى المهندس وليد ضابط العلي الذي أكَّد أن المشروع المذكور سيروي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف مدينة البوكمال، بدءاً من بلدات (القطعة، الجلاء، الرمادي، حسرات، سيال غربي وشرقي، الغبرة، والعشاير). وأضاف العلي أن الأعمال المدنيّة تشمل صيانة صالتي المحركات لكلّ من القُدرة والتحكم، إضافةً لتنظيف الساحات الرئيسية.

كما أنهى الفرع عمليات تحديد أماكن تموضع المحولات والخلايا الكهربائية، بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن توريد المعدات والتجهيزات لهذا الغرض، وفق العلي الذي بيّن أن الأعمال اللاحقة ستطول صيانة المضخات ومحطة الرفع، ثم البدء بعزل أسطح صالة الأجهزة الكهربائية.

في سياق متصل أنهى الفرع المذكور إعداد الإضبارة الفنيّة لأعمال إعادة تأهيل مشروع قطاع ري (الوفاء الحكومي) والذي سيروي ما مساحته 1320 هكتاراً، ستشمل ري الأراضي الزراعية في كلّ من قرى العباس، الطواطحة، وجزءاً من بلدة قطعة البوكمال، وتشمل الإضبارة المُعدّة لهذا الغرض إعادة تأهيل المحطة الرئيسية المؤلفة من ثلاثة محركات، إضافة لمحركَي ضخ داعمَين، وتجهيز شبكة الري وآبار الصرف البالغ عددها خمس آبار.

يُذكر أن المشروع المذكور جرى عرضه على المنظمات الدوليّة لغرض تأمين التمويل اللازم، ومن المأمول مباشرة العمل به في الفترة القادمة.