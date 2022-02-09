خدمات مجانية في العيادات الشاملة بدرعا

درعا- دعاء الرفاعي

أوضح مدير مجمع العيادات الشاملة بدرعا الدكتور بسام سويدان أن المجمع يستقبل عدداً كبيراً من المرضى بشكل يومي ومجاني، خاصة قسم التلاسيميا الذي يراجعه ما لا يقل عن 50 حالة، سواء لنقل الدم، أو تلقي العلاج اللازم، وكذلك قسم العيادة السكرية، وقسم الكلية الصناعية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أن هناك قسم نسائية كبيراً يستقبل حالات الولادة الطبيعية، باستثناء العمليات القيصرية لعدم توفر كادر طبي حالياً.

وحول مشكلة نقص الأطباء، لفت سويدان إلى أن المحافظة بشكل عام تعاني نقصاً حاداً في عدد الأطباء، سواء لاختصاصات الأذنية، أو العينية، أو العظمية، وذلك بسبب إحالة عدد كبير إلى التقاعد، وسفر البعض الآخر، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً لاستقطاب أطباء متطوعين للعمل لدى المجمع، وإعادة تفعيل الأقسام الهامة فيه كالداخلية، والعينية، وهو مقترح قيد الدراسة، وسيدخل حيز التنفيذ عند الحصول على الموافقات اللازمة.

يشار إلى أن قسم الكلية لديه 70 مريضاً مسجلاً، ويراجعه كل يوم 22 مريضاً، على مدى مرتين أسبوعياً.