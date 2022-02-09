شمخاني: ايران لا يمكن أن تدفع ثمن خلافات أمريكا الداخلية في فيينا

قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، إن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام داخلها لاتخاذ القرارات بشأن مباحثات فيينا، مؤكداً ان الولايات المتحدة لا يمكنها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب خلافاتها الداخلية، وكتب شمخاني في تغريدة على تويتر اليوم: تظهر الاصوات التي تسمع من الادارة الامريكية، عدم وجود الانسجام اللازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات نحو الامام، واضاف في تغريدته : لا يمكن للحكومة الامريكية أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية لإيران.

من جانبه، بين محمد إسلامي مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية أن بلاده قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب وبسهولة، مشيراً إلى أن الصناعة النووية في ايران مقبلة على تطور ونمو كبير، وشدد إسلامي في تصريح للتلفزيون الإيراني على أن مفاعل طهران هو مفاعل أبحاث ولا استخدامات له سوى للأغراض الإنسانية موضحاً أن الوقود النووي المستخدم في المفاعل مخصب بنسبة 20 بالمئة.

وفي سياق تعزيز قدرات البلاد الدفاعية، أزاح الحرس الثوري في إيران الستار اليوم عن صاروخ خيبر شكن الاستراتيجي بعيد المدى والذي يعمل على الوقود الصلب، وقال العميد أمير علي حاجي زاده قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس خلال المراسم: إن صاروخ خيبر شكن هو أحد صواريخ الجيل الثالث للحرس الثوري الذي يعمل على الوقود الصلب، موضحاً أنه يتميز بدقة عالية ويضيف بكفاءته الكثير من القوة لمنظومة صواريخ القوات الجوية للحرس الثوري.

وصاروخ (خيبر شكن) لديه القدرة في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار السدس ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي زادت قدرته عدة مرات.