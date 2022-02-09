صيادلة حلب يطالبون بتعديل القانون النقابي وتفعيل لجان مراقبة الأدوية

حلب – معن الغادري:

طالب أعضاء نقابة الصيادلة بحلب خلال انعقاد مؤتمرهم اليوم بتوفير الأدوية المزمنة والسرطانية وضرورة تعديل القانون النقابي بما يعزز دور الصيدلاني في المجتمع وبمكافحة الأدوية المزورة التي تعتبر الهم الاكبر والأخطر للصيادلة وتفعيل لجان مراقبة الأدوية ومتابعة بيع حليب الأطفال في البقاليات ومراقبة بيع الأعشاب الطبية والعطارين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .

كما طالب المؤتمرون بضرورة الاستمرار برفع السوية المهنية للصيادلة بإقامة المؤتمرات والندوات العلمية وإقامة محاضرات علمية لطلبة كليات الصيدلة ، و بإنجاز الأعمال الضرورية بما يتعلق بإكساء البناء الجديد لفرع النقابة وتنظيم عقود الآجار لبعض فعاليات الفرع وتحقيق عائد استثماري يدعم المركز المالي لفرع النقابة .

وبين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أهمية دور الصيادلة في توفير الأدوية للمرضى منوها بالجهود التي بذلوها طيلة الحرب على سورية وصمودهم إلى جانب الجيش العربي السوري وتحقيق النصر.

وكانت نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي بينت أن النقابة تعمل على رفع سوية المهنة وزيادة التعويضات والراتب التقاعدي ، موضحة أن التقيد بأسعار الأدوية يستوجب الإشارة إلى المستودعات والمعامل المخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من قبل الجهات المعنية.

بدوره الدكتور محمد مجنو رئيس فرع حلب لنقابة الصيادلة استعرض خطة عمل الفرع ، مشيراً إلى أن العمل مستمر بالتأكيد على الصيدليات بأصول التعامل بصرف الأدوية ومتابعة الجولات على المناطق في المحافظة لمتابعة عمل الصيادلة وحل المشكلات التي تعترض عملهم .

حضر أعمال المؤتمر الرفاق عبد الله حنيش عضو قيادة فرع حلب للحزب وأحمد ياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظ حلب والدكتورة وفاء كيشي نقيب صيادلة سورية والدكتور زياد حج طه مدير صحة حلب وعدد من أمناء الشعب الحزبية