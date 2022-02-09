كرة الخابور الناعمة تبحث عن لقب كأس الجمهورية

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

يتابع فريق سيدات الخابور بكرة القدم تمارينه اليومية استعداداً لمرحلة الإياب من الدوري، وتحضيراً لمباراة كأس الجمهورية مع سيدات نادي عامودا، ورغم أن آمال الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني باتت صعبة، فإن تفكير واهتمام الفريق باتا مصوبين نحو لقب بطولة كأس الجمهورية.

مدرب الفريق دليل البار أوضح لـ “البعث” أن جملة من الصعوبات واجهت الفريق خلال مباريات الذهاب، وكانت سبباً لنزف عدد من النقاط التي أبعدته عن مراكز المقدمة، والابتعاد بشكل كبير عن التتويج باللقب، مشيراً إلى أن الفريق عانى في مرحلة الذهاب من غياب بعض اللاعبات لأسباب مختلفة، منها الإصابات، وبعض اللاعبات التزمن بامتحانات الشهادة الدراسية العامة، إضافة لضغط المباريات، فتضاعفت الإصابات.

وعن مشوار الإياب كشف البار أن الجهاز الفني كثّف التمارين، ووضع خطة وبرنامجاً للمرحلة المقبلة على أمل الوصول للقمة أو المركز الثاني في الدوري، لأنه لا مستحيل في عالم كرة القدم، وهناك إمكانية لتعثر فرق الصدارة، كما أن الطموح والأمل لنيل لقب الكأس، وسيتم العمل بجد في سبيل ذلك الطموح، لأن سيدات الخابور تبحثن عن لقب في كل موسم كروي، حسب كلام المدرب.

وتمنى البار أن تحظى بعثة الفريق بالرعاية ذاتها في محطة الإياب كما كان ذلك في مشوار الذهاب، فقد تعاونت وساعدت القيادة الرياضية في دمشق اللاعبات، وقدمت إقامة مناسبة، ما شكّل دافعاً معنوياً كبيراً لهن، بالإضافة لتوفير نفقات مالية على النادي الذي لا يملك أي وارد أو داعمين.