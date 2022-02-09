معسكر ماليزي لمنتخب الريشة والفائدة مرجوة

أنهى منتخبنا الوطني للريشة الطائرة تحضيراته المحلية بانتظار التوجّه لماليزيا لإقامة معسكر يستمر لثمانية أشهر، حيث يشرف على تدريبات لاعبي المنتخب مدرب ماليزي على مستوى عال، على أن يتحمّل الاتحاد الآسيوي للعبة كافة نفقات المعسكر، ما عدا بطاقات السفر التي تقع على نفقة الاتحاد الرياضي العام.

مدرب منتخبنا الوطني وسيم الضماد كشف لـ “البعث” أن اللاعبين واللاعبات منذ أن تم إقرار معسكر ماليزيا وهم في معسكر داخلي، ويتدربون بشكل يومي في صالة الفيحاء بدمشق، مبيّناً أن البعثة ستغادر لماليزيا خلال الأيام القادمة، وتضم: (سنا الزعبي، زينب بدور، روني ملا عثمان، البراء برخو)، وهم من الأعمار الصغيرة التي ينتظرها مستقبل جيد، حيث سبق لهؤلاء اللاعبين أن شاركوا في بطولة غرب آسيا تحت ١٥ و١٧ سنة التي أقيمت العام الماضي بالبحرين.

وأضاف الضماد: الهدف من معسكر ماليزيا رفع مستوى لاعبينا، وتطور مستواهم الفني والتكتيكي من خلال الاحتكاك مع لاعبين من كافة دول العالم، والاطلاع على التجربة الماليزية في اللعبة، ولن يتم الاعتماد على هؤلاء اللاعبين فقط، بل سيتم إرسال لاعبين جدد بعد الانتهاء من الدراسة، وهو ما أقرّه اتحاد اللعبة بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي لتشمل الفائدة كافة لاعبينا.

وبيّن الضماد أن هناك الكثير من المعوقات التي تسببت بتراجع اللعبة، أبرزها عدم الاحتكاك الخارجي، وقلة عدد المدربين، وقلة التجهيزات والمعدات، وعدم توفرها، ومن أهم الأسباب أيضاً خسارة عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول لسفرهم خارج القطر.

عماد درويش