منشآت حلب الرياضية والاستثمارية بانتظار قرارات المكتب التنفيذي

حلب- محمود جنيد

بدأت ورشات العمل بتركيب مقاعد لمدرجات ملعب الحمدانية التدريبي صناعي العشب في حلب من فائض مقاعد ملعب الحمدانية المحفوظة في المستودعات التي تم استبدالها بالحمراء المركبة حالياً، وأوضح مدير المدينة الرياضية في حلب سعد الدين قرقناوي لـ “البعث” بأن عدد الكراسي التي سيتم تركيبها على مدرجات الملعب الصناعي هو 900 كرسي.

من جهة أخرى، مازال موعد البدء بأعمال تأهيل غرف ومرافق صالة الحمدانية الدولية التي يبلغ عددها حوالي 40 غرفة، إيذاناً بافتتاحها الرسمي، غير محدد بعد، إذ أفصح رئيس دائرة المنشآت في تنفيذية حلب المهندس حسام قرم بأن مخططات التوظيف لتلك الغرف أرسلت للمكتب التنفيذي من فترة بانتظار الرد والمصادقة.

وفيما يتعلق بمنشأة الباسل الاستثمارية التي سلّمها المستثمر للاتحاد الرياضي أيضاً، مازالت الدراسات التفصيلية في عهدة المكتب التنفيذي الذي سيقرر صيغة الاستثمار الجديد، هل سيكون ذاتياً، أم سيطرح للمزاد العلني، ككتلة استثمارية كاملة، أي المسبح مع الأجزاء والمطارح الأخرى التي كانت مستثمرة، كلاً على حدة، كمطاعم ومقاه، ومول تجاري، أم أنها ستطرح بشكل مجزأ؟.