“أحذية مصياف” بلا لمعة..!

حماة – ميساء أحمد إبراهيم

كشفت مديرة معمل الأحذية في مصياف المهندسة نيرمين زودة عن أعطال وقدم الآلات في المعمل منذ تأسيسه، إضافة إلى نقص العمالة الكبير.

وهذا ما أكده رؤساء الأقسام الذين يعانون من الأعطال الفنية بسبب قدم الآلات وعدم وجود قطع بديلة لها، ما أدى إلى بطء العمل وتراجع الإنتاج، إضافة إلى المخاطر الصحية أثناء العمل كالروائح الكريهة والدخان وسقف الصالة الذي يحتاج إلى ترميم، فهو يدخل البرد والمطر في الشتاء والحرارة المرتفعة في الصيف.

واعتبرت مديرة المعمل أن زيادة عدد العمال واستقدام آلات جديدة حديثة سيوفر الوقت والجهد وبالتالي سيزداد إنتاج المعمل، لافتة إلى المخلفات الموجودة منذ زمن بعيد بجانب المعمل ووجودها ضرر للبيئة وللمعمل وخاصة في الصيف فهي مصدر اشتعال بأي لحظة، مطالبة بتشميل العمال بالمهن الخطرة والشاقة، وهو مطلب ملح بالنسبة لهم.

ومع كلّ هذه الصعوبات والمعوقات مازال المعمل ينتج الحذاء من النوع الجيد ويتمّ تسويقه بأسعار مناسبة، حسب كلام مديرة المعمل.