القوات اليمنية: إصابة دقيقة لموقع عسكري في مطار أبها السعودي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، أنّ سلاح الجو المسير تمكّن من استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة من نوع “قاصف 2K”.

وأكد سريع في تغريدة على “تويتر” أنّ “الإصابة كانت دقيقة”، مشيراً إلى أنّ مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن.

وجدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تحذيره للمواطنين السعوديين بالابتعاد عن المواقع العسكرية في السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العميد سريع أنّ الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء مديرية حرض في محافظة حجة.

وأوضح سريح أنّ الطائرة التجسسية الصينية الصنع هي من نوع “سي أتش فور” (CH4)، أُسقطت “أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء حرض”، وذلك باستخدام صاروخ أرض – جو لم يتم الإعلان عنه بعد.

ويأتي هذا الاستهداف بعدما أغارت طائرات التحالف على محافظة حجة بـ13 غارة جوية، بالتزامن مع استمرار المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف في المديرية ذاتها.