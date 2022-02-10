تأخر رواتب المتقاعدين.. معاناة شهرية وردود المسؤولين متاهة وتهرب!

اللاذقية- مروان حويجة

عندما تتشعّب المسؤوليات وتختلط إلى الحدّ الذي يؤدي إلى ضياعها تصبح المشكلة أشبه بمتاهة حقيقية، يضيع معها المتضررون منها والمسؤولون عنها، وهذه الحال تنطبق تماماً على رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من مؤسّسة التأمين والمعاشات عن طريق المصارف.

ويؤكد متقاعدون أن هناك تأخيراً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، لأن الحوالة المصرفية تأخرت ليعودوا بخفي حنين سوى من إجابة مخيبة لهم تأتيهم من المصارف “لم تصل الحوالة”، دون أي اعتبار للمشقة التي يتكبدها المتقاعد ولعمره ووضعه الصحي، ناهيك عن الحالة النفسية والمعنوية التي تتشكل عنده، وقبل ذلك وذاك تأزم حالة الضيق المادي عنده بسبب تأخر حصوله على الراتب ليسدّ فيه احتياجاته أياً كانت هذه الاحتياجات التي يغطيها الراتب، لافتين إلى أنهم راجعوا المصرف عدة مرات خلال الشهر الماضي ولكن دون طائل لأنه لم يتمّ تحويل الرواتب إلى المصرف، وقد راجعوا فرع مؤسّسة التأمين والمعاشات أكثر من مرة، وفي كل مرة يكون الجواب أنه يجري العمل على إرسال حوالة الرواتب، وأن بإمكانهم مراجعة المصرف خلال يومين أو ثلاثة للحصول على رواتبهم.

يقول المتقاعد (ن. ف): رغم وضعي الصحي وأحوالي الصعبة فقد راجعت المصرف مرات عدة لأحصل على راتبي ولكن بلا جدوى، وقد راجعت المعنيين في المصرف والمؤسسة وأيضاً بلا نتيجة حتى أصبح قبض الراتب عندي همّاً ومعاناة ومشقّة.

“البعث” حملت هذه المعاناة إلى المصرف الصناعي في اللاذقية وسألت مدير فرع المصرف إياد حاج محمد، الذي أوضح أن صرف رواتب المتقاعدين يتمّ فور وصول الحوالة، إلا أن تأخر وصولها إلى المصرف يؤدي إلى تأخر حصول المتقاعدين على رواتبهم، مبيناً أن متقاعدي التأمين والمعاشات يتمّ صرف رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات، وأن المصرف يقدّم هذه الخدمة المصرفية لمتقاعدي التأمين والمعاشات وعددهم في المصرف أكثر من ٤ آلاف متقاعد، وهناك أعداد مضاعفة في فروع المصارف الأخرى إضافة إلى المصرف الصناعي.

وفي متابعة للموضوع تمّ الاتصال هاتفياً مع مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق باسم الجاجة الذي أكد أن المؤسسة لا تتأخر في الحوالة المصرفية، طالباً من فرع المؤسّسة في اللاذقية متابعة سبب التأخر والتنسيق مع فرع المصرف التجاري السوري الأول في اللاذقية، لأن الحوالة المصرفية يتمّ إرسالها -بحسب مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات- إلى فرع المصرف التجاري السوري الأول الذي بدوره يأخذ على عاتقه مهمة التحويل المصرفي إلى كافة المصارف المعنية بصرف رواتب متقاعدي التأمين والمعاشات، سواء المصرف الصناعي أم التجاري أو الزراعي أو التسليف.. وغيرها.