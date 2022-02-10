رغم الصعوبات.. تربية حماة تضع خططاً للانطلاق بالإنتاج

حماة- ذكاء أسعد

عقدت مديرية التربية في حماة اجتماعاً موسّعاً لمديري ثانويات التعليم المهني بغية وضع خطط استراتيجية، تمهيداً للانطلاق بعملية الإنتاج في الثانويات المهنية، وفق التعليمات التنفيذية لقانون إحداث التعليم المهني.

واستعرض مدير التربية يحيى المنجد العديد من الفرص المتاحة من قبل هذا القانون، كتأمين تدريب الطلاب في بيئة عمل حقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورشات إنتاجية في الثانويات، ورفع سوية الخريجين من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الثانويات المهنية إلى ورشات إنتاجية وتحقيق الاستقلال المادي والاكتفاء الذاتي، وتخفيض نفقات مستلزمات التدريب عبر التدريب بقطع ومنتجات حقيقية يمكن بيعها، وتأمين دخل مادي للعاملين والطلاب في الثانويات المهنية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي للطلاب وتسخير الخبرات لتحقيق المنافسة الحقيقية بين منتجات السوق، وإبراز منتج التعليم المهني بمواصفات عالية الجودة، خاصة وأن الثانويات المهنية تعدّ مصانع مصغرة يجب طرح منتجاتها ضمن المواصفات التنافسية بعد وضع خطط عمل وفق متطلبات السوق.