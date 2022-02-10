سفير البرازيل يطلب تزويده بنسخة رسمية عن قانون الاستثمار الجديد باللغة الإنكليزية

دمشق – البعث

طلب سفير جمهورية البرازيل الاتحادية فابيو فاز بيتالوغا من غرفة صناعة دمشق وريفها، بتزويده بنسخة رسمية عن قانون الاستثمار الجديد باللغة الإنكليزية لعرضه على الجهات الرسمية البرازيلية في سبيل زيادة حجم الاستثمار البرازيلي في سورية، مشيراً خلال استقباله لوفد الغرفة اليوم في مقر السفارة، إلى أن البرازيل تضم جالية سورية كبيرة تتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي يجب تفعيل التواصل معها بشكل فاعل.

بدوره أكد نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي على متانة العلاقات البرازيلية السورية، وعلى صمود الصناعة السورية واستعادة بريقها تدريجياً بعد سنين الأزمة السورية من خلال إعادة ترميم المنشآت الصناعية للاستمرار بالإنتاج بالطاقة القصوى في كافة القطاعات الصناعية وذلك بالاعتماد على الخبرات المحلية.

وقدم الصناعي حسام عابدين شرحاً تفصيلياً أضاء من خلاله على عودة عدد كبير من المنشآت الصناعية للعمل يماثل عددها في فترة ما قبل الأزمة ثم عرض أهم مميزات قانون الاستثمار الجديد ومرونته وجاذبيته بالنسبة للمستثمرين الأجانب

وناقش الحضور موضوع الطاقات المتجددة والتوجه الحكومي نحو هذه المشاريع الاستثمارية وأهميتها في دعم البنى التحتية الصناعية، وما وصلت إليه الجهود في إعادة تفعيل مجلس الأعمال السوري البرازيلي، وآليات منح التأشيرات لأصحاب العمل الراغبين بزيارة البرازيل عبر كتب التوسط الصادرة عن غرفة صناعة دمشق وريفها، والاتفاق على تبادل لوائح المعارض التخصصية التي تقام في البلدين عبر السفارة مباشرة، وغيرها من المواضيع التي تطور قواعد البيانات الصناعية في كلا البلدين.