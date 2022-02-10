مؤتمرات الفرق الحزبية …  تعزيز دور القيادات القاعدية لشد الجهاز الحزبي

البعث – محافظات:

واصلت الفرق الحزبية في فروع الحزب المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية، حيث طالب المؤتمرون بتنشيط الجهاز الحزبي وفسح المجال أمام عدد أكبر من الشباب في الأطر القيادية والنقابات والمنظمات الشعبية، مؤكدين أن المرحلة تتطلب وعياً أكبر في مواجهة المخططات والمشاريع التي تحاك ضد وطننا الغالي سورية.

ففي حلب (معن الغادري) عقدت كل من فرق الشهيد عبد اللطيف نعناع والشهيد عدنان المالكي محمود حوري وسليمان الحلبي في شعبة التربية الأولى وفرقة المعري والنيرب والجولان وعماد الدين صباغ في شعبة التربية الثالثة والألبسة والمخابز والأهلية للغزل والسجاد في شعبة العمال الأولى والمدينة الأولى و المركز الأول في شعبة اعزاز ، والحرفيين الثانية والثالثة في شعبة المهن الحرة وسد تشرين والمدينة الثالثة والرابعة في شعبة منبج ، مؤتمراتهم السنوية ناقشوا خلالها العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والاقتصادية والزراعية وآليات تطوير العمل الحزبي .

وطالبت المداخلات تأمين الموافقات الأمنية للرفاق والزملاء المعلمين للدخول من معبر تل أسود أسوة بباقي الموظفين وتخفيض أجور النقل المعلمين من حلب الى ريف منبج المحرر وبالعكس وتأمين موافقات أمنية للعاملين في منشأة سد تشرين للقدوم والعودة الى حلب وتحسين الواقع الخدمي في بعض الأحياء و إيجاد حلول جذرية لأعطال الشبكة الكهربائية وإجراء الصيانات المطلوبة والتخفيف من الأحمال الزائدة كما طالبت المداخلات تشميل العاملين في القطاع التربوي بطبيعة العمل ورفع سقف الوصفات الطبية في نقابة المعلمين ومنح ذوي شهداء كتائب البعث والقوات الرديفة بعض مزايا بطاقة الشرف كالسماح لأولادهم بالتقدم لمسابقات التوظيف والمفاضلة الجامعية كأبناء شهداء ورفع نسبة القبول الجامعي لحاملي الثانوية المهنية والتقنية ، وطالبت المداخلات بضبط الاسواق والأسعار ، وإعادة النظر بالمشهد التمويني ومحاسبة المقصرين والمسيئين ومحاربة التهريب المتاجرين بقوت المواطن .

وبين الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع حلب للحزب المشرفين على المؤتمرات أهمية انعقاد مؤتمرات الفرق الحزبية والتي تسهم في تطوير العمل الحزبي مؤكدين على أهمية تطوير الأداء الحزبي وتعزيز دوره الاجتماعي من خلال التواصل مع الجماهير لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم مشيرين إلى أن كافة المقترحات ستكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب مع كافة المؤسسات المعنية ، منوهين بدور الاعلام الوطني في عملية البناء وتعزيز العمل التنموي .

وفي درعا (دعاء الرفاعي): عقدت فرقة الشمالي الأولى والثانية والثالثة في مجال عمل شعبة درعا وفرق شقرا ومحجة الأولى والثانية والفقيع في شعبة ازرع وفرق أم المياذن وعلما وصيدا في شعبة ريف درعا، وفرق منكت الحطب ودير العدس وغباغب في شعبة الصنمين مؤتمراتها السنوية، وتناولت المداخلات في مجملها مسائل هامة حول القضايا التنظيمية والتربوية والتعليمية و كل ما يتعلق بشؤون الرفاق العاملين بقطاع التربية إضافة إلى مقترحات تربوية ليصار إلى معالجتها، إضافة إلى التطرق للجانب التنظيمي الذي يعتبر أساس كل عمل حزبي على الرغم من وجود تجاوزات كبيرة وأخطاء فادحة في آلية تطبيقه على أرض الواقع وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء في العمل الحزبي ، كما تركزت المداخلات على الجانب الخدمي وأهمية إعادة الدعم لمستحقيه.

الرفاق أعضاء القيادة المشرفين أشاروا إلى التحديات التي تواجه سورية بفعل الحرب الكونية التدميرية التي يتعرض لها الوطن منذ أكثر من 10سنوات مبينين دور الرفاق البعثيين في مواصلة العمل وحشد الطاقات واستثمار الإمكانات المتاحة لمواجهة الحصار الجائر المفروض على سورية للنيل من الشعب السوري الصامد في وجه الإرهاب .

كما أكد الرفاق على أنه يأتي انعقاد مؤتمرات الفرق الحزبية لمراجعة وتقييم أداء عمل عام مضى ووضع تصور و رؤية لعام جديد ، منوهين إلى أهمية الإضاءة على الإيجابيات وتعزيزها و الإشارة إلى نقاط الضعف لتصويبها وتصحيحها ليكون العمل الحزبي متميزاً .

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين): تواصل الفرق الحزبية بفرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها السنوية ؛ لتقويم العمل الحزبي ؛ وتطوير الأداء من خلال المقترحات العلمية العملية التي يمتحها الرفاق من خضم العمل الحزبي القاعدي، حيث عقدت فرق خان أرنبة الثالثة والرابعة وأوفانية من شعبة الخطوط الأمامية ، وفرقة ازرع من شعبة القنيطرة بدرعا مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية . وتركزت المداخلات على الجانب التنظيمي الحزبي ؛ وأهمية تطوير الأداء بالعمل الحزبي في شتى المجالات .

كما تطرق الرفاق المؤتمرون إلى الجانب الخدمي والمعيشي ؛ وكانت أبرز المداخلات حول ضرورة تحسين الواقع المعيشي ؛ وإعادة النظر برفع الدعم عن بعض الشرائح ، وواقع النقل السيء بالريف الجنوبي بالمحافظة ؛ والواقع الكهربائي وزيادة ساعات الوصل ، وتعبيد الطرق والشوارع ، وزيادة مخصصات مازوت التدفئة للمدارس؛ وتشديد الرقابة التموينية وضبط الأسعار ، والاهتمام بالجانب التربوي؛ ودراسة واقع المدارس؛ وتامين جميع مستلزماتها. والتعاون مع محافظة درعا بشأن تخديم أبناء محافظة القنيطرة في التجمعات هناك وتفعيل أداء المراكز الصحية التابعة لصحة القنيطرة بتجمعات أبناء القنيطرة بمحافظة درعا .

وأشار الرفاق المشرفون لأهمية المؤتمرات الفرق الحزبية ؛ لتقييم أداء عمل عام مضى ؛ ووضع تصور ورؤية لعام جديد ، مؤكدين أهمية الإضاءة على الإيجابيات وتعزيزها ؛ والإشارة إلى الهنات والسلبيات لتصويبها وتجاوزها ؛ للارتقاء بالعمل الحزبي .

وفي حمص (مكتب البعث) : عقدت مؤتمرات فرق الصحة، شين الأولى وجب البستان، والسادسة والفرقة 12 بالتربية، و30 في محطة توليد جندر، وربلة والحوزو2والقرنية، والميدلن والجابرية وبادو والمشرفة الثانية والمشرفة الأولى، والديبة والأعور و الرابعة و الغزل والنسيج، وألبان حمص، و ديرفول، والبويضة الشرقية و الدمينة الشرقية) في مجال عمل( المدينة الأولى و شين و المدينة الثالثة و المدينة الثانية والتربية و القصير و الرستن ) مؤتمراتها السنوية .. بحضور الرفاق عمرحورية أمين فرع الحزب وإياد ظفرور وهالة الأتاسي وعزام ميلاد ومفيد مسوح ود.حسام عودة أعضاء قيادة الفرع المشرفين على مؤتمرات الفرق وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية.

حيث أكد الرفاق أن المؤتمرات محطة تقييمية لعمل الفرق الحزبية التي تعلق عليها الآمال لتعزيز دور الحزب في المجتمع كونها الأقرب إلى المواطنين وعلى احتكاك مباشر معهم ، والوقوف على الإيجابيات لتعزيزها و تسليط الأضواء على السلبيات لمعالجتها، كما تم التأكيد على أهمية التواصل مع المواطنين بشكل شفاف وحضاري ومعالجة قضاياهم العالقة وفق الإمكانيات المتاحة وخاصة في ظل الحرب الاقتصادية الجائرة على سوريتنا التي تستهدف لقمة عيش المواطن للنيل من صموده، وضرورة الاهتمام بالجانب الفكري والثقافي والاستمرار في بناء شخصية الرفيق البعثي ليكون قدوة في المجتمع . كما أكدوا أن صمود وطننا وانتصاره بفضل تضحيات شهدائنا الأبرار وجرحانا الأبطال وتلاحم شعبنا مع قيادته وطرح المؤتمرون مداخلات وتساؤلات تتعلق بالجوانب الحزبية والخدمية .

وفي طرطوس (مكتب البعث): عقدت الفرقة /الثامنة / ضمن قطاع الشعبة الاقتصادية التي تضم التوكيلات الملاحية ومديرية الاستثمار في مرفأ طرطوس والفرقة ١٣ الوردية الأولى في معمل الاسمنت مؤتمراتها السنوية بحضور الرفيق د. محمد حسين أمين الفرع والرفيق د. عميد قبلان عضو قيادة الفرع المشرف والرفاق أمين وأعضاء قيادة الشعبة وإدارة شركة الاسمنت ورئيس النقابة .

وأوصت المقترحات بالعمل على تعزيز دور القيادات القاعدية لشد الجهاز الحزبي وارتباطه بقيادته من خلال الاستئناس برأيها عند تسمية ممثلي الحزب بالنقابات والمنظمات الشعبية كونها على تماس مباشر مع القواعد. وإعطاء القيادات الحزبية المتفرغة في الشعب المهنية كامل الأجور والتعويضات والميزات كون عملهم منصب في مصلحة العمل والعمال أسوة بالمتفرغين في النقابات والاستفادة من التقنيات الحديثة في حركة التنقلات بين الشعب والفروع بعد أتمتة الجهاز الحزبي. وفي الجانب الاقتصادي زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وتشميل العاملين بالتوكيلات الملاحية بالضمان الصحي عبر بطاقات التأمين الصحي لعدم صرف العمليات الجراحية .

وفي شعبة بانياس عقدت فرق المرقب ودير البشل والمنزلة مؤتمراتها السنوية التي تناولت مجمل اامواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة في كل فرقة.

وفي نطاق شعبة الدريكيش عقدت فرقتا جنينة رسلان الأولى والثانية مؤتمريهما السنويين بحضور الرفيق أمين الشعبة أحمد شوباصي وأعضاء قيادة الشعبة وأمناء الفرقتين ومدراء الدوائر الرسمية في قطاع الشعبة. وطالبت الطروحات بتعبيد الطرقات لأسر الشهداء وإيصال معونات الهلال الأحمر لقطاع البلدية، ومعالجة الصرف الصحي بالقطاع، والقمامة وتأمين حاويات قمامة ، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية وإيجاد آلية لإيصال الخبز بنوعية جيدة بدون تأخير وتزويد المستوصفات بالأدوية اللازمة ولاسيما لمرضى الأمراض المزمنة،وإلزام سائقي سرافيس جنينة رسلان بالالتزام على الخط والعمل خلال النهار، وصيانة طريق جبل حمد.

في سياق متصل، بدأت فرق بغمليخ وسريجس والموشة والطراق و الفندارة والشيخ صالح العلي والمريقب ضمن نطاق شعبة الشيخ بدر مؤتمراتها السنوية بحضور الرفيق محمد حبيب حسين أمين الفرع والرفيق هيثم عاصي عضو قيادة فرع الحزب المشرف وتناولت الطروحات مشكلة السماد وعدم توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت وواقع الكهرباء ومشكلة النقل من وإلى الشيخ بدر ومعالجة مشكلة الخبز وغياب الرقابة التموينية والاهتمام بواقع زراعة التبغ وعدم وجود رغبة عند المؤسسة بتسويقه بسعر يضمن إنصاف المزارع وعدم وجود سياسات حاسمة وجادة لمعالجة مشاكل الفساد الذي يستشري وطالبت المداخلات بأهمية الارتقاء بالواقع التتظيمي بما يعزز حضور الحزب.

وفي ريف دمشق (عبد الرحمن جاويش) عقدت فرق مزرعة بيت جن وبيت سابر وحينة والمغر والمقروصة و قلعة جندل والسبينة والقيسا مؤتمراتها الحزبية السنوية حيث طالب الرفاق بزيادة تمثيل الشباب والتأكيد على أهمية إعطائهم دور فاعل بالمجتمع وتأمين مستلزمات عيشهم ببلدهم وتأمين شواغر عمل وخاصة لخريجي الجامعات، كما تطرق المؤتمرون إلى القضايا التنظيمية لكل فرقة والمقترحات التي من شانها أن تعزز دور الحزب في المجتمع وتعزيز الدور الفاعل للقضايا الاجتماعية وكان الجانب الخدمي من صلب المداخلات التي ركزت على واقع المحروقات والكهرباء وآلية رفع الدعم الجديدة .

من جانبهم الرفاق أعضاء قيادة الحزب المشرفين أجابوا على المداخلات والطروحات مؤكدين أهمية البحث عن الحلول للقضايا الاقتصادية والخدمية والحزبية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من قيادات الفرق لتعزيز مسيرة العمل الحزبي.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) ركزت مداخلات و توصيات مؤتمر فرقة قرية بكسا الحزبية في شعبة المنطقة الأولى على الدور المحوري للفرقة الحزبية في ملامسة احتياجات الناس و خدمة المجتمع و إشراف الفرق الحزبية على كل المفاصل الخدمية إضافة إلى قضايا اقتصادية و خدمية و معيشية، و بعد مناقشة التقارير و عرض التوصيات و المقترحات تحدث الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب عن الجانب التنظيمي في الحياة الحزبية و دوره في تطوير عمل المؤسسة الحزبية، و لفت إلى انعكاس الالتزام الحزبي على جميع مجالات العمل تجسيدا لهمية العنصر الفاعل في الحزب الملتزم بقضاياه المتمسك بمبادئه كونه يتحمل المسؤوليات المكلف بها بكل جدارة لتطوير العمل الحزبي وتجسيد قيم ومُثُل وسلوك البعث العظيم و أمينه العام السيد الرئيس بشار الأسد .

حضر المؤتمرَ الرفيقان عامر فحام و تهاني شليحة رئيسَي مكتبيَ التنظيم والشباب الفرعيين.

كما ركزت مداخلات مؤتمرات مدارس الشهيد سومر الوزة و الشهيد معن خدام و الشهيد محسن ميّا على إحداث مقر لكل فرقة حزبية في نطاق عملها و عدم التكليف بأي مهمة حزبية لمن لديه عقوبة تنظيمية أو مسلكية و إيجاد آلية جديدة للانتخابات الحزبية كاعتمادها مؤتمتة و فتح سقف العمر للترشح لدورات الإعداد المركزية و منح طبيعة عمل للعاملين الإداريين من الكوادر التربوية، ومنح طبيعة عمل للعاملين الإداريين من الكوادر التربوية و إعادة النظر بطبيعة العمل لمن تم تحويل عمله إلى وظيفة إدارية لأسباب صحية و ضبط الأسعار و مراقبة الأسواق ، قد أشار الرفيق د.انقولا مرطيشو رئيس مكتب النقابات المهنية و المنظمات الشعبية إلى إسهام المؤتمرات السنوية في توصيف و تقييم واقع العمل الحزبي و النقابي و التربوي و مراجعة الأداء بكل شفافية بهدف تطويره و تفعيل دوره في جميع القطاعات و المجالات، و جرى خلال المؤتمر عرض التقارير السنوية و مناقشتها و التصويت عليها و أجاب المعنيون على التساؤلات المطروحة. كما عقدت

فرقة الصباحية في شعبة المنطقة الثانية بحضور الرفيق كامل زنتوت رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي و تناولت المداخلات تعميق دور الفرقة الحزبية و التركيز على المبادرات المجتمعية النوعية و تعزيز تواجد الجهاز الحزبي في خدمة محيطه المجتمعي و أكد الرفيق زنتوت على روح المسؤولية التي تتجلى في المؤتمرات السنوية لتكون محطة مفصلية لتحقيق انطلاقة متجددة في العمل الحزبي