أبناء جاليتنا في سلوفاكيا يدينون العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أدان أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسون في سلوفاكيا العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط مدينة دمشق مؤكدين أنه يمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية.

وندد أبناء الجالية والطلبة في بيان مشترك اليوم بصمت الغرب تجاه الاعتداءات الإجرامية للكيان الصهيوني التي تخدم المجموعات الإرهابية في سورية وهو الأمر الذي يعري نفاق دول الغرب في موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي ويجعلهم شركاء في تحمل المسؤولية عن هذه الجرائم.

وشدد أبناء الجالية والطلبة في بيانهم على أن ما يقوم به العدو الاسرائيلي والتنظيمات الإرهابية من اعتداءات وأعمال إجرامية على وطنهم لن تثني عزيمتهم في متابعة تحصيلهم العلمي بل ستزيدهم قوة وصلابة في الولاء والوفاء للوطن وقيادته وجيشه في مواجهة المشاريع الأمريكية والصهيونية والإرهابية في المنطقة.

واستشهد جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ فجر الأربعاء الماضي على محيط مدينة دمشق تسبب أيضاً بوقوع أضرار في منازل المدنيين وأملاكهم بمدينة قدسيا شمال غرب دمشق.

وأدانت أمس العديد من الدول والجهات إضافة إلى أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسين في إسبانيا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على محيط مدينة دمشق.