الدوريات الأوروبية.. مواجهات نارية في إيطاليا وديربي كتالوني منتظر

تفتتحُ مساء اليوم جولة جديدة من منافسات الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، والبداية كالعادة من مهد كرة القدم انكلترا، حيث يعيش الدوري الممتاز جولة هادئة نسبياً بعد تأجيل مباراة أرسنال وتشيلسي لمشاركة الثاني في كأس العالم للأندية، ويلاقي المتصدّر مانشستر سيتي فريق نوريتش سيتي صاحب المركز الثامن عشر في مباراة سهلة على كتيبة غوارديولا لحساب الجولة الخامسة والعشرين، فيما يسعى مانشستر يونايتد الخامس لحصد نقاط مباراته أمام ساوثامبتون العاشر ومصالحة جماهيره بعد خيبات مبارياته الأخيرة، لعلّه يرجع إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا العام المقبل.

وفي إيطاليا، يترقّب عشاق الكالتشيو انطلاق مواجهة نارية بين إنتر ومنافسه نابولي، ويسعى المتصدّر لتحقيق الفوز عليه من أجل الابتعاد بصدارة الدوري وجعل مهمّة اللحاق به أكثر صعوبة، كما أنه يسعى للنقاط الثلاث من أجل رفع الروح المعنوية قبل مواجهة ليفربول القادمة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتلّ الإنتر صدارة الدوري خلال الوقت الحالي، ولكن مركزه مهدّد من قبل نابولي الذي يبعد عنه بنقطة واحدة فقط، وعلى الجانب الآخر يطارد نابولي الإنتر بروح معنوية مرتفعة، حيث يسعى للفوز على الإنتر وإزاحته من صدارة الدوري على الرغم من أن المباراة أحداثها مقامة خارج أرضه.

وفي مباراة أخرى يحلّ يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على أتلانتا، وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز فريق أتلانتا على اليوفي بهدف دون رد، ويحتلّ فريق السيدة العجوز المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بينما يحتلّ أتلانتا المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

إسبانياً، يستعدّ نادي برشلونة لمواجهة جاره إسبانيول في ديربي كتالوني خالص، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليغا، ويحتلّ برشلونة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات، وعلى الجانب الآخر، يتواجد إسبانيول في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 27 نقطة من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات.

أما المتصدّر ريال مدريد فلديه مباراة قوية أمام فياريال السادس والطامح للعودة إلى مراكز الصدارة بعد تقديمه مباراتين قويتين في الجولتين الأخيرتين، وكان الريال قد سجل انتصاراً صعباً على غرناطة بهدف نظيف في ملعب سانتياغو برنابيو، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة.

الدوري الإنكليزي الجولة (25)

مباريات الغد: برينتفورد- كريستال بالاس، إيفرتون- ليدز يونايتد، واتفورد– برايتون 5 مساءً، نوريتش سيتي- مانشستر سيتي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: بيرنلي– ليفربول، نيوكاسل- أستون فيلا، توتنهام– ولفرهامبتون 4 عصراً، ليستر سيتي- وست هام 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (25)

مباريات الغد: لاتسيو– بولونيا 4 عصراً، نابولي– إنتر 7 مساءً، تورينو– فينيتسيا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: ميلان– سامبدوريا، إمبولي– كالياري، جنوى– ساليرنيتانا، هيلاس– أودينيزي 4 عصراً، ساسوولو– روما 7 مساءً، أتلانتا– يوفنتوس 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: سبيزيا– فيورنتينا 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (24)

مباريات اليوم: إشبيلية– إلتشي 10 مساءً.

مباريات الغد: قادش- سيلتا فيغو 3 عصراً، فياريال- ريال مدريد 5.15 مساءً، رايو فاييكانو– أوساسونا 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد– خيتافي 10 مساءً.

مباريات الأحد: ديبورتيفو ألافيس– فالنسيا 3 عصراً، ليفانتي- ريال بيتيس 5.15 مساءً، ريال سوسيداد– غرناطة 7.30 مساءً، إسبانيول– برشلونة 10 مساءً.

مباريات الاثنين: مايوركا- أتلتيك بلباو 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى ليفربول مع بيرنلي في 78 مباراة، فاز الريدز في 35 مواجهة، فيما حقّق بيرنلي 23 انتصاراً، وجاء التعادل في 20 لقاء.

– تواجه الإنتر ونابولي في 150 مباراة من قبل بالدوري الإيطالي، نجح الإنتر في الفوز بـ67 مباراة، بينما حسم لمصلحته فريق نابولي 46 مباراة، وخيّم التعادل بينهما على 37 مباراة، وسجل الإنتر 214 هدفاً في شباك نابولي، بينما سجل فريق نابولي 165 هدفاً في شباك الإنتر.

– منذ العام 2012 التقى يوفنتوس وأتلانتا 21 مرة في الكالتشيو، انتصر يوفنتوس على أتلانتا 16 مرة وخسر مرة واحدة وكان التعادل سيد الموقف في 4 مواجهات.

– ريال مدريد واجه فياريال 39 مرة في الليغا، فاز الملكي في 22 مباراة، بينما فاز فياريال في 4 لقاءت وانتهت 14 مباراة بالتعادل، وسجل ريال مدريد 82 هدفاً في شباك فياريال، بينما سكنت شباكه 40 هدفاً.

– لعب تشافي 36 مباراة أمام إسبانيول في كل البطولات، وحقّق الفوز في 25 مباراة، وهذا أكبر عدد انتصارات نجح في تحقيقه أمام فريق واحد.