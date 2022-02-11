الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها .. تعميق دور الجهاز الحزبي في ملامسة قضايا المجتمع

البعث – محافظات

واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق أعضاء قيادات فروع الحزب بالمحافظات وقيادات الشعب.

ففي طرطوس (مكتب البعث)، عقدت فرق اسقبلة وتالين بشعبة بانياس، والفرقة الثانية عشر بالشعبة العمالية والفرقة ٣ في مرفأ طرطوس وفرقة الضاحية بالشعبة الثانية مؤتمراتها السنوية بحضور أمين فرع طرطوس للحزب د.محمد حبيب حسين وقيادات الشعب .

وفرق الطلائع والهنكار بشعبة المدينة الأولى بحضور عضو قيادة الفرع الرفيقة ندى علي، ونائب المحافظ الرفيق بسام حمود في مؤتمر فرقة الهنكار .

وتركزت المداخلات على الجانب التنظيمي والخدمي وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء في العمل الحزبي.كما

كما عقدت فرقة المشرفة وعين الزبدة وبحوزي وفرقة الدريكيش ضمن قطاع شعبة المحاربين القدماء مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق نصر الدين حمود أمين الشعبة، وعقدت فرق جديتي و تيشور و بيت كمونة ضمن قطاع شعبة المنطقة الثانية مؤتمراتها بحضور الرفيق جمال غزيل عضو قيادة الفرع وأمين الشعبة، وفرقة الشهيد علي يحيى و المندرة وصافيتا الصناعية مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع شعبة صافيتا بحضور الرفيق محمود شاليش عضو قيادة الفرع.

وأكد الرفيق عميد قبلان على أهمية التنظيم في نجاح العمل الحزبي و ضرورة إعطاء الحزب جانباً اجتماعياً هاماً والتمسك بعقيدة الحزب و مبادىء القائد المؤسس و نهجه ، مشيراً إلى الدور الكبير لحزبنا العظيم و الكوادر البعثية في حماية الوطن. وشدد على التكافل و التعاون المجتمعي للوقوف ضد المؤامرات و الضغوط الاقتصادية التي ستفشل كما أفشلت كل مخططات الحرب السابقة بقيادة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وطالبت المداخلات بتطوير العمل الحزبية ومعالجة الواقع الكهربائي، والبطاقة الذكية وسوء التوزيع ونقص مادة السماد والمازوت الزراعي وتأخر مادة البطاطا، وتعويض مناطق شبه النائية للمعلمين، و تأمين فرص عمل للشباب، وتحسين الواقع المعيشي.

وضمن قطاع شعبة المنطقة الأولى عقدت فرقة كرتو الأولى وفرقة ريف مدينة طرطوس ضمن قطاع شعبة المحاربين القدماء وفرق النقيب و ضهر رجب وبسورم الحزبية ضمن نطاق شعبة المنطقة الثانية وفرق صافيتا القلعة واليازدية وصافيتا الغربية مؤتمراتها السنوية ضمن نطاق شعبة صافيتا

وتركزت المداخلات حول البطاقة الذكيه ورفع الدعم وعدم توفر الاسمدة والمازوت الزراعي وغلاء مستلزمات الزراعة ومشكلة الصرف الصحي والنقل والمناوبات وعدم توزيع مياه الري بالقناة وتحديد أجور الأطباء

وفي قطاع شعبة مشتى الحلو والدريكيش عقدت فرق الكفرون وفجليت الأولى والثانية مؤتمراتها بحضور الرفاق أمناء الشعب أحمد شوباصي و محمد الحمصي وأعضاء قيادة الشعبتين وأمناء الفرق الحزبية ومدراء الدوائر الرسمية. وطالب الحضور بصيانة الصراف الآلي في المشتى وتحسين جودة الانترنت وإقامة مظلات مطرية في قرية دوير الملوعة وتقاطع الكفرون، وتفعيل دور الجهات التموينية وتحسين جودة الرغيف في فرن عين عفان ودعمه بخط ثان كونه يؤمن الخبز لأكثر من أربعين قرية، وفي فرقة فجليت طالبت المداخلات بتوفير السماد وإحداث مركز امتحاني للصف التاسع، ومعالجة واقع الصرف الصحي، ومتابعة عملية نقل الركاب لنهاية الدوام الرسمي، وشق الطرق الزراعية وتأمين الدواء للأمراض المزمنة في المستوصفات٠

وضمن نطاق شعبة الدريكيش عقدت فرق التفاحة وبقعو وحارة الوقف مؤتمراتها السنوية بحضور الرفاق رئيس مكتب الإعداد الفرعي سمير خضر و وأمين أعضاء قيادة الشعبة وتضمنت المداخلات تفعيل دور الطلائع والشبيبة وتأمين باص نقل داخلي عند مفرق حارة الوقف، ومنح تعويض طبيعة العمل للعاملين الإداريين بقطاع التربية، وبناء مدرسة بحارة الوقف، وإيجاد حل لعكارة مياه قرية التفاحة لعدم صلاحيتها للشرب ولا للاستخدام المنزلي، وشق الطرق الزراعية باستملاك الأراضي وترحيل القمامة وتأمين مازوت التدفئة صيفا وإحداث نافذة للسورية للتجارة وتخديم بيت الراهب بالصرف الصحي وتأمين وحدة ضوئية للاتصالات.

وفي السويداء (رفعت الديك): عقدت فرق السجاد وقراصة ونجران وصلخد الرابعة وعرمان الأولى والصورة الكبيرة وحزم ومفعلة والطيبة مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع الشعب الحزبية بالسويداء وذلك بحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية .

وقدّم الرفاق أعضاء المؤتمرات مداخلاتهم و واستفساراتهم و مقترحاتهم حول القضايا التنظيمية و الفكرية و التعليمية و الاقتصادية و الثقافية و تمّ الإستماع إلى المداخلات والطروحات من قبل الرفاق الحضور والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

وأكد الرفيق أمين فرع الحزب أهمية انعقاد مؤتمرات الفرق الحزبية من منطلق أنها محطات للتقييم والنقد ومراجعة الذات مبينا أن مثل هذه المؤتمرات تساعد على وضع خطط جديدة تتناسب مع طموح وهموم الرفاق وبالتالي التعاون على تجاوز العقبات وتخطيها.

كما أكد الرفاق أعضاء قيادة الفرع أهمية المؤتمرات السنوية في إجراء مراجعة موضوعية نقدية بنّاءة للخطط و البرامج و تقييمها بما يرتقي بالأداء و بما يدعم مسيرة العمل الحزبي و العلمي و الإداري و التعليمي و تمّت الإجابة على المداخلات و الاستفسارات التي طرحها الرفاق الحضور .

كما استعرض الرفيق أمين فرع الحزب وقيادة الفرع الوضع السياسي لأبرز التطورات السياسية في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية، مؤكدين على المضي خلف القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

وتناولت المداخلات والمقترحات كافة القضايا التنظيمية والفكرية والخدمية التي تهدف الى الارتقاء بالعمل الحزبي إلى المستوى المطلوب وتعزيز سبل شدّ البنية التنظيمية و تعميق دور الجهاز الحزبي في ملامسة قضايا المجتمع و الارتقاء المستمر بكفاءة تنفيذ الخطط و البرامج و تنمية المبادرات النوعية.