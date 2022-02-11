الوثبة في صدارة ذهاب الدوري الكروي الممتاز وتشرين وصيفا

بجدارة واستحقاق أنهى فريق الوثبة مرحلة الذهاب من الدوري الكروي الممتاز متصدرا للترتيب ، وذلك بتغلبه على ضيفه الوحدة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب الباسل في حمص ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة التي أقيمت ست من مبارياتها اليوم على أن تختتم غدا بمواجهة الشرطة وضيفه جبلة على ملعب الجلاء بدمشق.

اللقاء الذي شهده جمهور كبير فرض فيه الوثبة نسقه وأظهر لاعبوه تصميما على مواصلة النتائج الإيجابية ليسجلوا هدفين الأول من خطأ لمدافع الوحدة ضياء الحق محمد والثاني عبر عبد الرزاق بستاني.

وواصل تشرين (حامل اللقب) ملاحقته للوثبة بفوزه الصعب على مضيفه الفتوة بهدف نظيف سجله مصطفى بيلونة في لقاء احتضنه ملعب الفيحاء بدمشق.

وعلى ملعب الجلاء في دمشق خيب لقاء الجيش والكرامة الآمال حيث فرض التعادل السلبي نفسه في ظل أداء سيء من كلا الفريقين.

كما حقق الطليعة نتيجة إيجابية بعودته من رحلته إلى حلب بنقطة التعادل من مضيفه الاتحاد بهدف لمثله، تقدم الطليعة أولا عبر عبد الله نجار قبل أن يعادل علي خليل النتيجة لأصحاب الأرض ، وخطف حطين نقطة ثمينة من ضيفه حرجلة بتعادله معه بهدفين لمثلهما، فعلى الرغم من تأخر حطين بهدفي سليمان رشو ومحمد حمدكو حتى الوقت بدل الضائع للشوط الثاني إلا أن هدفي حمود الحمود وخالد كوجلي أنقذا الحيتان من خسارة مؤكدة.

وفي صراع الهبوط زادت هموم النواعير وعفرين بتعادلهما بهدف لمثله، سجل للنواعير علي غصن ولعفرين حسام السمان.

هذه النتائج جعلت ترتيب الفرق مع نهاية الذهاب على الشكل الآتي: 1- الوثبة 32 نقطة 2- تشرين 28 نقطة(لديه مباراة مؤجلة مع جبلة) 3- الجيش 20 نقطة 4- الوحدة 20 نقطة 5- الكرامة 17 نقطة 6- جبلة 17 نقطة 7- الطليعة 17نقطة 8- الاتحاد 16 نقطة 9- الفتوة 16 نقطة 10- حرجلة 14 نقطة 11- حطين 14 نقطة 12- الشرطة 9 نقاط 13- النواعير 8 نقاط 14- عفرين 4 نقاط.

” البعث“