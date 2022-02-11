“عقاري حماة” يطلق خدمة السحب الإلكتروني

حماة- حسان المحمد

أطلق المصرف العقاري بحماة خدمة السحب الإلكتروني pos في المناطق الريفية لتسهيل قبض الرواتب بدون الحاجة للصرافات.

وأوضح أدُمن حنا مدير الفرع بحماة أن هذه الخدمة يستفيد منها المتقاعدون وذوو الشهداء وكافة حاملي بطاقة الصراف العقاري وحتى التسليف الشعبي،كونها تختصر نفقات التنقل والانتظار الطويل على الصرافات وتخفيف الازدحام. وبيّن أنه تمّ توزيع 17 جهازاً على مراكز البريد في مصياف ووادي العيون وعين حلاقيم ومحردة والسقيلبية والسلمية والصبورة وعين الكروم وعوج وسلحب وشطحة.