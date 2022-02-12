الأزمة ليست حول أوكرانيا.. إنها حول ألمانيا!!

“الاهتمام الأساسي للولايات المتحدة، التي خاضت الحروب على مدى قرن كامل – الأولى والثانية والحروب الباردة – كان العلاقة بين ألمانيا وروسيا، لأنهما متحدتان هناك، وهما القوة الوحيدة التي يمكن أن تهددنا. وعلينا للتأكد من عدم حدوث ذلك”، هذا ما قاله جورج فريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتفور في مجلس شيكاغو للشؤون الخارجية

لا علاقة للأزمة الأوكرانية بأوكرانيا. يتعلق الأمر بألمانيا، وعلى وجه الخصوص، خط الأنابيب الذي يربط ألمانيا بروسيا يسمى نورد ستريم 2. وترى واشنطن أن خط الأنابيب يمثل تهديدا لأولويتها في أوروبا، وقد حاولت تخريب المشروع عند كل منعطف. ومع ذلك، فإن نورد ستريم قد مضى قدما، وهو الآن يعمل بكامل طاقته وجاهز للانطلاق. وبمجرد أن يقدم المنظمون الألمان الشهادة النهائية، ستبدأ عمليات تسليم الغاز. سيكون لأصحاب المنازل والشركات الألمانية مصدر موثوق للطاقة النظيفة وغير المكلفة، بينما ستشهد روسيا زيادة كبيرة في عائدات الغاز.. إنه وضع مربح للطرفين.

مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية ليست سعيدة بهذه التطورات. إنهم لا يريدون أن تصبح ألمانيا أكثر اعتمادا على الغاز الروسي لأن التجارة تبني الثقة وتؤدي إلى توسع التجارة. ومع ازدياد دفء العلاقات، يتم رفع المزيد من الحواجز التجارية، وتخفيف اللوائح، وزيادة السفر والسياحة، وتطوير بنية أمنية جديدة. وفي عالم حيث ألمانيا وروسيا صديقتان وشريكتان تجاريتان، ليست هناك حاجة لقواعد عسكرية أمريكية، ولا حاجة لأنظمة صواريخ وأسلحة أمريكية باهظة الثمن، ولا حاجة لحلف شمال الأطلسي. ليست هناك حاجة أيضا إلى التعامل مع صفقات الطاقة بالدولار الأمريكي، أو تخزين سندات الخزانة الأمريكية لموازنة الحسابات. يمكن إجراء المعاملات بين شركاء الأعمال بعملاتهم الخاصة، ما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة الدولار وتحول كبير في القوة الاقتصادية. هذا هو السبب في أن إدارة بايدن تعارض نورد ستريم. إنه ليس مجرد خط أنابيب، إنه نافذة على المستقبل؛ مستقبل تتقارب فيه أوروبا وآسيا معا في منطقة تجارة حرة ضخمة تزيد من قوتهما المتبادلة وازدهارهما، بينما تترك الولايات المتحدة في الخارج تنظر إلى الداخل. تشير العلاقات الأكثر دفئا بين ألمانيا وروسيا إلى نهاية النظام العالمي “أحادي القطب” الذي هيمنت خلاله الولايات المتحدة على مدى 75 عاما ماضية. ويهدد التحالف الألماني الروسي بتسريع انحدار القوة العظمى التي تقترب حاليا من الهاوية. وهذا هو السبب في أن واشنطن مصممة على بذل كل ما في وسعها لتخريب نورد ستريم، وإبقاء ألمانيا في مدارها.. إنها مسألة بقاء.

هذه هي المساحة التي تدخل فيها أوكرانيا إلى الصورة. أوكرانيا هي “السلاح المفضل” لواشنطن لنسف نورد ستريم، ووضع إسفين بين ألمانيا وروسيا. وهذه الإستراتيجية مأخوذة من الصفحة الأولى من كتيب السياسة الخارجية الأمريكية تحت عنوان: فرق تسد. تحتاج واشنطن إلى خلق تصور بأن روسيا تشكل تهديدا أمنيا لأوروبا.. هذا هو الهدف. إنهم بحاجة لإثبات أن بوتين هو معتد متعطش للدماء وصاحب مزاج مثير لا يمكن الوثوق به. ولهذه الغاية، تم تكليف وسائل الإعلام بإعادة التأكيد مرارا وتكرارا على أن “روسيا تخطط لغزو أوكرانيا”. ولكن ما لم يُقال هو أن روسيا لم تغز أي دولة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وأن الولايات المتحدة قد غزت أو أطاحت بأنظمة في أكثر من 50 دولة في نفس الفترة الزمنية، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بأكثر من 800 قاعدة عسكرية في دول حول العالم. ولم يتم الإبلاغ عن أي من ذلك من قبل وسائل الإعلام، وبدلا منه ينصب التركيز على “بوتين الشرير” الذي حشد ما يقدر بنحو 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية ويهدد بإغراق أوروبا بأكملها في حرب دموية أخرى.

يتم إنشاء كل الدعاية الحربية الهستيرية بهدف تصنيع أزمة يمكن استخدامها لعزل روسيا وشيطنتها، وفي النهاية تقسيمها إلى وحدات أصغر. الهدف الحقيقي، مع ذلك، ليس روسيا، ولكن ألمانيا. تحقق من هذا المقتطف من مقال بقلم مايكل هدسون في “ذي أونز ريفيو”: “الطريقة الوحيدة المتبقية أمام الدبلوماسيين الأمريكيين لعرقلة عمليات الشراء الأوروبية هي حث روسيا على الرد العسكري، ثم الادعاء بأن الانتقام من هذا الرد يفوق أي مصلحة اقتصادية وطنية بحتة. كما أوضحت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في إيجاز صحفي لوزارة الخارجية في 27 كانون الثاني: “إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو أخرى، فلن تتحرك نورد ستريم 2 إلى الأمام” (“أعداء أمريكا الحقيقيون هم الأوروبيون وحلفاء آخرون”).

ومن هناك باللونين الأبيض والأسود. يريد فريق بايدن “حث روسيا على الرد العسكري” من أجل تخريب نورد ستريم. وهذا يعني أنه سيكون هناك نوع من الاستفزاز يهدف إلى حث بوتين على إرسال قواته عبر الحدود للدفاع عن الروس في الجزء الشرقي من البلاد. إذا ابتلع بوتين الطُعم، فسيكون الرد سريعا وقاسيا. سوف تنتقد وسائل الإعلام هذا العمل باعتباره تهديدا لأوروبا بأكملها، بينما سينتقد القادة في جميع أنحاء العالم بوتين باعتباره “هتلر الجديد”. هذه هي باختصار إستراتيجية واشنطن، والإنتاج بأكمله يتم تنسيقه بهدف واحد: جعل من المستحيل سياسيا على المستشار الألماني أولاف شولز أن يلوح بنورد ستريم خلال عملية الموافقة النهائية.

بالنظر إلى ما نعرفه عن معارضة واشنطن لنورد ستريم، قد يتساءل المرء: لماذا ضغطت إدارة بايدن في وقت سابق من العام الماضي على الكونغرس لعدم فرض المزيد من العقوبات على المشروع. الجواب على هذا السؤال بسيط: السياسة الداخلية. تقوم ألمانيا حاليا بإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية الخاصة بها، وتحتاج إلى الغاز الطبيعي لتعويض النقص في الطاقة. كما أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية يمثل “منعطفا” بالنسبة للألمان الذين سيعتبرونه علامة على التدخل الأجنبي. يتساءل المواطن الألماني العادي: “لماذا تتدخل الولايات المتحدة في قراراتنا المتعلقة بالطاقة”. “يجب أن تهتم واشنطن بشؤونها الخاصة وأن تبقى بعيدة عن أعمالنا”. هذا هو بالضبط الرد الذي يتوقعه المرء من أي شخص عاقل.

ثم هذا من قناة الجزيرة بالانكليزية: “غالبية الألمان يدعمون المشروع، فقط أجزاء من النخبة ووسائل الإعلام هم من يعارضون خط الأنابيب..”.

قال ستيفان مايستر، الخبير في شؤون روسيا وأوروبا الشرقية في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: “كلما تحدثت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات أو انتقاد للمشروع، زادت شعبيته في المجتمع الألماني”.

لذا، فإن الرأي العام يقف بقوة وراء نورد ستريم مما يساعد على تفسير سبب استقرار واشنطن على نهج جديد. لن تنجح العقوبات، لذا انقلب العم سام إلى “الخطة ب”: خلق تهديد خارجي كبير بما يكفي لإرغام ألمانيا على منع فتح خط الأنابيب. بصراحة، الاستراتيجية تفوح من اليأس، لكن علينا أن ننبهر بمثابرة واشنطن. لم يلقوا بالمنشفة حتى الآن. سيقومون بإعطائها فرصة أخيرة ومعرفة ما إذا كان بإمكانها تحقيق بعض التقدم.

عقد الرئيس بايدن يوم الاثنين الماضي أول مؤتمر صحفي مشترك له مع المستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض. كان الديكور المحيط بالحدث ببساطة غير مسبوق. تم تنسيق كل شيء لتصنيع “أجواء الأزمة” التي استخدمها بايدن للضغط على المستشار في اتجاه السياسة الأمريكية. في وقت سابق من الأسبوع، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، مرارا وتكرارا أن “الغزو الروسي كان وشيكا”. وأردفت وزارة الخارجية الأمريكية بتعليقات مشابهة، قال نيك برايس، إن وكالات الاستخبارات قد زودته بتفاصيل عملية “العلم الكاذب” المدعومة من روسيا والتي توقعوا إجراءها في المستقبل القريب في شرق أوكرانيا. أعقب تحذير برايس صباح الأحد من قبل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مدعيا أن الغزو الروسي يمكن أن يحدث في أي وقت، ربما “حتى غدا”. كان هذا بعد أيام فقط من نشر وكالة بلومبيرغ الإخبارية عنوانها المثير والكاذب تماما “روسيا تغزو أوكرانيا”.

هل تستطيع أن ترى النمط هنا؟ هل يمكنك أن ترى كيف تم استخدام كل هذه الادعاءات التي لا أساس لها لممارسة الضغط على المستشار الألماني المطمئن الذي بدا غافلا عن الحملة التي كانت تستهدفه؟

وكما قد يتوقع المرء، فإن الضربة الأخيرة كانت من الرئيس الأمريكي نفسه. خلال المؤتمر الصحفي أكد بايدن بشكل قاطع: “إذا غزت روسيا.. فلن يكون هناك نورد ستريم 2 .. سننهي ذلك”.

إذن، الآن واشنطن تضع سياسة لألمانيا؟؟

يا لها من غطرسة لا تطاق!

فوجئ المستشار الألماني بتعليقات بايدن التي من الواضح أنها لم تكن جزءا من النص الأصلي. ومع ذلك، لم يوافق شولز أبدا على إلغاء نورد ستريم، ورفض حتى ذكر خط الأنابيب بالاسم. إذا كان بايدن يعتقد أنه يطلق النار على زعيم ثالث أكبر اقتصاد في العالم من خلال محاصرته في منتدى عام، فقد خمن خطأ. تظل ألمانيا ملتزمة بإطلاق نورد ستريم بغض النظر عن الاضطرابات المحتملة في أوكرانيا النائية. لكن هذا يمكن أن يتغير في أي وقت. بعد كل شيء، من يدري ما هي التحريضات التي قد تخطط لها واشنطن في المستقبل القريب؟ من يدري كم عدد الأرواح التي هم على استعداد للتضحية بها من أجل دق إسفين بين ألمانيا وروسيا؟ من يدري ما هي المخاطر التي يرغب بايدن في تحملها لإبطاء انحدار أمريكا ومنع نظام عالمي جديد “متعدد المراكز” من الظهور؟ يمكن أن يحدث أي شيء في الأسابيع المقبلة.. الأمر متروك لشولتز لتقرير كيفية تسوية الأمر. هل سينفذ السياسة التي تخدم مصالح الشعب الألماني على أفضل وجه، أم أنه سيستسلم لبايدن؟ هل سيرسم مسارا جديدا يقوي التحالفات الجديدة في الممر الأوراسي الصاخب، أم أنه سيرمي دعمه وراء طموحات واشنطن الجيوسياسية المجنونة؟ هل سيقبل الدور المحوري لألمانيا في نظام عالمي جديد – تتقاسم فيه العديد من مراكز القوة الناشئة

على قدم المساواة في الحوكمة العالمية، وحيث تظل القيادة ملتزمة بشكل ثابت بالتعددية والتنمية السلمية والأمن للجميع – أم أنه سيحاول دعم نظام ما بعد الحرب الممزق الذي تجاوز عمره الافتراضي بشكل واضح؟

شيء واحد مؤكد؛ كل ما تقرره ألمانيا سيؤثر علي الجميع.