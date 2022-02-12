الكوالا مهددة بالانقراض

أدرجت الحكومة الأسترالية حيوانات الكوالا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، بعد انخفاض كبير في أعدادها، متعهدة بتقديم 50 مليون دولار أسترالي لحمايتها.

وكانت اللجنة العلمية للأنواع المهددة بالانقراض في أستراليا أدرجت الكوالا سابقاً على أنها معرضة للخطر عام 2012، والتزمت الحكومة بتطوير خطة انتعاش عام 2014، لكنها لم تتحقق.

وقالت سوزان لي وزيرة البيئة: “أسهم تأثير الجفاف المطول، الذي تلاه حرائق الغابات، والآثار التراكمية للأمراض والتوسع الحضري وفقدان الموائل على مدى ال20 عاماً الماضية إلى انخفاض أعدادها”. وقالت إن المسؤولين كانوا يصممون خطة استعادة، وسيتم الآن تقييم تطبيقات تطوير الأراضي لزيادة أعدادها.