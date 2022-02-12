بوتين وبايدن يبحثان التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي اليوم التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيت الأبيض قوله إن المكالمة استغرقت 62 دقيقة حيث حذر بايدن من أن الولايات المتحدة سترد بحزم وتفرض تكاليف باهظة وفورية على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا.

وأضاف البيت الأبيض إن بايدن شدد على أنه فيما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع الحلفاء فهي مستعدة في الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى.

وسبق هذه المكالمة اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأمريكى لويد أوستن.

كما أجرى وزير الخارجية الروسي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بمبادرة من الجانب الأمريكي بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وكان بوتين بحث في وقت سابق اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غياب رد ملموس من واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قدمت في الـ17 من كانون الأول الماضي مسودة اتفاقيات بشأن الضمانات الامنية التي تتوقع الحصول عليها من واشنطن وحلف شمال الأطلسى حيث تلزم الولايات المتحدة والحلف بوقف التوسع باتجاه الشرق وبالتحديد اسقاط خطط منح العضوية في الحلف لأوكرانيا وفرض قيود على نشر أسلحة هجومية خطيرة بما في ذلك الأسلحة النووية.