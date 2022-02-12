تطبيق يتعرّف على مواصفات السيارة من خلال صورة

قدّمت شركة فولفو حلّاً ذكياً لمعارض السيارات التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث عانت كبرى المعارض مثل جنيف ونيويورك وCES التي اضطرت إلى تأجيل الحدث في كثير من الأحيان عدة مرات، وكان معرض بروكسل للسيارات هذا العام في بلجيكا ضحية أخرى، بعد أن تم تأجيله لعام 2023.

وجاء ذلك الحل من خلال تطبيق هاتف ذكي أطلق عليه Volvo Street Configurator، وهو تطبيق تدعي الشركة أنه قادر على تحويل الشوارع إلى صالة عرض عملاقة، وعندما تلتقط صورة لسيارة فولفو متوقفة، يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصورة بقاعدة بيانات ضخمة من المعلومات حول مجموعات مواصفات فولفو المحتملة لتحديد الطراز واللون والقطع.

وقال مدير التسويق التجاري والأعمال في فولفو كولين فيرمويسن: “كان إلغاء معرض بروكسل للسيارات تحدياً تجارياً، ولكن تبين أن هذه الأداة كانت حلاً رائعاً يناسب التطور الذي نجريه نحو المبيعات عبر الإنترنت أيضاً”.

وقال بيتر أمبي الشريك الإبداعي في الشركة المطورة: “يُعد تطبيق فولفو مثالاً رائعاً على كيفية قيام التفكير الإبداعي جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا في حل مشكلة العمل، ومنذ أن أطلقنا التطبيق أصبحت على دراية بكل سيارة فولفو في الشارع، آمل أن يكون له نفس التأثير على المستهلك”.

وتروّج فولفو حالياً للتطبيق في بلجيكا في الوقت الحالي وبشكل حصري، إلّا أن موقع Carscoops أشار إلى أن الشركة تعمل على توسيعه ليشمل مناطق أخرى، ولكن اختلافات القطع والمواصفات بين تلك الأسواق تعني أن التطبيق الحالي لا يمكن طرحه في جميع أنحاء العالم دون بعض التحديث.