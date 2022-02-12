ستينغ يبيع حقوقه الموسيقية بـ 300 مليون دولار!!

انضم المغني البريطاني ستينغ لظاهرة بيع حقوق المجموعات الموسيقية بتنازله عن كامل أعماله المنفردة وتسجيلاته مع فرقة “بوليس” الغنائية لصالح شركة يونيفرسال ميوزيك في صفقة تُقدر بـ 300 مليون دولار.

وتغطي الصفقة كامل إنتاجه كمؤلف موسيقي ومغنٍ وتشمل حقوق البث لأغانيه التي تزيد على 600 أغنية، ما يعني أن شركة الموسيقى العالمية ستستحوذ على كامل دخل أعماله الموسيقية في المستقبل، بحسب “نيويورك تايمز”.

وقال المغني جوردون سومنر، الشهير بلقب ستينغ، في بيان “من المهم جداً أن يكون لجميع أعمالي الموسيقية بيت واحد يجمعها، حيث تحظى بتقدير واحترام”، وأضاف في تعليقه على الصفقة: “هذا الاتفاق لا يعني فقط التواصل مع المعجبين القدامى بطريقة جديدة، ولكنه يضمن أيضاً تقديم أغنياتي ومؤلفاتي الموسيقية لجمهور وموسيقيين من أجيال جديدة”.

وشهدت صفقات بيع الحقوق الموسيقية لفنانين كبار تزايداً واضحاً في الأشهر الأخيرة، في ظاهرة مدفوعة على ما يبدو بتأثر قطاع صناعة الموسيقى بأزمة وباء كورونا، وتراجع أنشطة تنظيم الحفلات والفعاليات الموسيقية الحية.

وفي كانون الأول الماضي اشترت شركة سوني ميوزيك كامل حقوق المجموعة الموسيقية للمغني الأمريكي بروس سبرينغستين، الفائز بجائزة غرامي الموسيقية عدة مرات، مقابل نحو 500 مليون دولار.

وتمنح الصفقة شركة سوني ميوزيك ملكية كاملة أعمال مغني الروك الشهير، والذي أنتج 20 ألبوماً غنائياً وأكثر من 300 أغنية.

وفي كانون الثاني الماضي باع المغني والملحن الأمريكي بوب ديلان كامل تسجيلاته المسجلة لشركة سوني ميوزيك، في صفقة تُقدر بـ200 مليون دولار، وبحسب مجلة “بيلبورد” تشمل الصفقة جميع ألبوماته الكلاسيكية منذ فترة الستينيات إلى أحدث إصداراته في عام 2020.