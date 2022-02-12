سقوط مئات الطيور ميتة في المكسيك

التقطت كاميرات المراقبة مشهداً محزناً في المكسيك، حيث ظهرت مئات الطيور وهي تسقط من السماء ميتة، وتملأ جثثها أرض الشارع الذي سقطت فيه، بينما عاود بعضها الطيران في ظاهرة غريبة.

وتحت عنوان “مشهد مرعب” قال موقع “فيا باييس” الأرجنتيني: وقع الحادث الساعة الخامسة صباح الاثنين الماضي 7 شباط الجاري في مدينة كواوتيموك بولاية شيواوا المكسيكية.

ويُظهر الفيديو كيف تسقط مئات من طيور الشحرور ذات الرأس الأصفر وهي في منتصف رحلة طيرانها، إذ تسقط الطيور فجأة على الأرض، وتصبح جثثاً هامدة، في مشهد يترك صوراً دموية ومحزنة للغاية.

وينتهي الفيديو نفسه بصور الطيور النافقة، بينما يضطر السكان إلى السير بين الطيور قبل أن يتم إبعادهم لتنظيف الشوارع.

وحسب الموقع، فطيور الشحرور ذات الرأس الأصفر تعيش في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم تهاجر إلى المكسيك حيث تقضي فصل الشتاء، وقد أذهل النفوق المفاجئ للطيور سكان المدينة، وبعد اتصال المئات منهم قامت السلطات المكسيكية بتحقيق علمي لمعرفة سبب هذه المذبحة.

وأجرى طبيب بيطري متخصص في تربية الحيوانات مجموعة من الاختبارات الأولى في المنطقة، وقال إن الطيور ربما استنشقت غازات سامة أثناء مرورها.

وهناك تفسير آخر، لا يستبعد فرضية أن خطوط الضغط العالي للكهرباء في المنطقة تسببت بنفوق الطيور. وقالت السلطات المكسيكية إن تشريح الطيور سيحدد سبب وفاتها.