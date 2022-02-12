موسم الأمطار يحسن تخازين سدود طرطوس.. وتوسع بمشاريع حصاد المياه السطحية

دمشق – ميس خليل

ذكر مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس، المهندس محمد علي محرز، أن كميات الأمطار الحالية كانت جيدة نسبياً هذا الموسم وحسنت كثيراً من تخازين السدود في المحافظة وتكاد تصل إلى نفس كميات هطولات المعدل السنوي لمثل هذه الفترة من السنوات السابقة، وذلك في محطات الأرصاد الواقعة ضمن سدود المحافظة، حيث بلغت الهطولات المطرية 591 مم في سد الباسل بنسبة 91% من المعدل السنوي لهذه الفترة, و 554 مم في سد خليفة بنسبة 86%, بينما بلغت 788 في سد الصوراني بنسبة 116%، و745 مم في سد الشهيد أحمد الخطيب في الدريكيش بنسبة 101% من معدل الهطول السنوي لهذه الفترة من السنة.

وأوضح محرز في تصريح لـ “البعث” أن التخزين الإجمالي للسدود يبلغ حالياً 66 مليون متر مكعب: سد الباسل 52.5 مليون متر مكعب، سد خليفة 3 مليون متر مكعب، سد الصوراني 4.5 مليون متر مكعب، سد الشهيد احمد الخطيب في الدريكيش 6 مليون متر مكعب.

وأكد محرز انه بهدف رفع نسبة الاستفادة من الهاطل المطري تعمل المديرية على إقامة أكبر عدد ممكن من مشاريع حصاد المياه السطحية (رامات وسدات مائية) على مجاري المسيلات خاصة في المناطق الجبلية العطشى إضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع بعض السدات القائمة وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة والبلديات المعنية، فقد قامت المديرية بتنفيذ عدة سدات مائية (البيرة بتخزين 100 ألف م 3 – السميحيقة بتخزين 45 ألف م 3 – مجموعة من الرامات الصغيرة بسعة إجمالية 55 ألف م 3)، وتقوم حالياً باستكمال تنفيذ سدة عين دليمة، وهي قيد التنفيذ من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير, بتخزين حوالي 252 ألف متر مكعب, وبنسبة تنفيذ حوالي 88.6 %، وكذلك سدة بمنة بتخزين حوالي 120 ألف متر مكعب وهي قيد التنفيذ من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير بنسبة تنفيذ 86%. ولغرض الانتشار الأفقي للفائدة لأكبر شريحة من المزارعين إضافة إلى معطيات الوضع الجيولوجي للمناطق العطشى فقد تم العمل على تصميم وتنفيذ مجموعة من الخزانات المائية وهي خزان في رام ترزة / القدموس بتخزين 16000 م 3 متعاقد على تنفيذها مع الشركة العامة للبناء والتعمير نسبة التنفيذ 13.5% ،وخزان في الطواحين/ القدموس موقع البرطاش بتخزين 21000 م 3 متعاقد على تنفيذها مع الشركة العامة للبناء والتعمير بنسبة تنفيذ 45.6%، كما تم استطلاع وتصميم مجموعة من السدات والخزانات الأخرى في قرى متفرقة خاصة في المناطق العطشى وسيتم البدء بتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح محرز أن خطة عمل المديرية تتركز على العمل على وضع السدود الجاهزة كدراسة والمدققة موضع التنفيذ من خلال خطة الهيئة و الوزارة وإعطائها أولوية خاصة، والتوسع في إقامة الرامات والسدات في المناطق الجبلية ومشاريع حصاد المياه وذلك من خلال التعاون مع الوحدات الإدارية والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة، وتشجيع الروح الجماعية في إقامة جمعيات مستخدمي المياه على المصادر المائية لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه المصادر وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من قبل الحكومة لإنجاح هذه المشاريع (قروض – دعم فني – حفر آبار – خزانات مياه)، والعمل على توسيع رقعة المساحات المروية بطرق الري الحديث لتخفيض المقنن المائي و تحسين الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، بالإضافة إلى المحافظة على نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال الإسراع في إنشاء منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، ومخلفات معاصر الزيتون، ومكبات القمامة العشوائية والتسميد المفرط .