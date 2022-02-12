وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح السوري في معرض اكسبو 2020 دبي

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الجناح السوري في معرض اكسبو 2020 دبي.

واطلع الوزير الاماراتي خلال جولته في أقسام الجناح المتنوعة على المعروضات التي يضمها الجناح ومنها نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت وعرض مرئي وسمعي لمقطوعة “أغنية إلى نيكال” التي تعتبر أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وأبدى الوزير ابن زايد إعجابه باللوحات الخشبية التي أرسلها السوريون من أنحاء العالم لتكون رسالتهم إلى العالم في إكسبو دبي.

وكان وفد إماراتي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد زار الجناح السوري في المعرض الشهر الماضي واطلع على المعروضات التي يضمها الجناح كما زار الجناح منذ انطلاقته وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض.