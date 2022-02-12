41 مليون ليرة أضرار الزراعات المحمية باللاذقية!

اللاذقية – مروان حويجة

ألحقت موجة الصقيع في اللاذقية جراء التنين البحري خلال الشهر الماضي أضراراً بالزراعات المحمية بقيمة ٤١ مليون ليرة حسب ما خلصت إليه الكشوف الحسّية التي أجرتها مديرية زراعة المحافظة.

و قرت اللجنة الفرعية للتخفيف من آثار الكوارث والجفاف المبالغ الواجب تعويضها للفلاحين المتضررين جراء موجًة الصقيع التي طالت أيضاً الأنفاق إضافة للزراعات المحمية.

واستعرضت اللجنة جداول أسماء الفلاحين المتضررين والقيم المستحقة لكل منهم وفق حجم ونوع الضرر.

وحددت اللجنة قيمة الأضرار التي حددتها اللجان حيث سيتم إرسال القوائم إلى وزارة الزراعة لإقرار التعويضات المستحقة بعد موافقة اللجنة المركزية في الوزارة و إيداع المبالغ لدى المصرف الزراعي لصرفها للفلاحين لاحقاً.

وأوضح مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أنه فور حدوث الأضرار جراء الكوارث قامت الوحدات الارشادية بإجراء كشوف على أرض الواقع و موافاة المديرية بنتائج عملها كما تُجري لجان من المديرية أعمال الكشف والتحقق، لافتاً إلى أن التعويضات التي يتم صرفها عبر صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاف تقدر ب ٥ إل ١٠ % من مستلزمات الإنتاح و تختلف باختلاف حجم و نوع الضرر.