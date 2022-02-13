أكثر من ٨٠٠ تلميذ وتلميذة ضمن الفئة ” ب” بدير الزور

دير الزور – وائل حميدي

أكد مدير تربية دير الزور جاسم الفريح أن المديرية قامت بتحديد المدارس لتنفيذ برنامج الفئة ” ب” واستقطاب الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة من عمر ثمان سنوات إلى عمر الخمسة عشر لتعويض الفاقد التعليمي ممن أجبرتهم ظروف الحرب وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة دون استكمال تلقِّي علومهم في مدارسهم مع أقرانهم.

وبين الفريج أنه تم تحديد ثمان مدارس لهذا الغرض إثنتان منها في المدينة، وماتبقى موزعة على الأرياف لاستقطاب كافة الطلبة المنقطعين.

ويضيف الفريح بأن حملة المديرية بهذا الاتجاه تقوم بالتشارك مع المجتمع المحلي وذلك دعماً للقطاع التربوي وبالتزامن مع حملة إعلامية ترويجية للوصول إلى أبعد طالب واستقطابه في البرنامج، مشيراً إلى أن عدد التلاميذ المسجلين لغاية اليوم بلغ ٨٨٢ تلميذاً وتلميذة .