أهالي تل ذهب بمساندة حاجز للجيش يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي من محيط القرية

تصدى أهالي تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل عسكري للاحتلال الأمريكي وطردوه من محيط القرية.

وذكرت مصادر محلية من قرية تل ذهب أن رتلاً مؤلفاً من 6 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) الانفصالية حاولت المرور عبر القرية فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة.

وبينت المصادر أن أهالي القرية رشقوا رتل الاحتلال الأمريكي بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة.

وتشهد منطقة الجزيرة حالات متكررة لطرد الأهالي أرتالاً للاحتلال الأمريكي وإجبارها على التراجع بمساندة الجيش العربي السوري وذلك في إطار استمرار التحرك الشعبي الرافض لوجود أية قوة احتلال على الأراضي السورية.

إلى ذلك، أقدمت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اليوم على مداهمة عدد من المنازل في حي غويران بمدينة الحسكة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية خلال الشهر الماضي.

وداهمت “ميليشيا (قسد) عدداً من المنازل في حي غويران بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية بعد تطويق القسم الجنوبي الشرقي من الحي بشكل كامل وتشديد الممارسات القمعية بحق الأهالي على الحواجز”.

ووكانت المليشيا العميلة داهمت الميليشيا الأربعاء الفائت عدداً من المنازل في قريتي خربة الياس والذيبة شمال مدينة الحسكة بعد تطويقهما بشكل شبه كامل وفرض حظر كلي على دخول وخروج الأهالي واختطفت عدداً من المدنيين بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية واقتادتهم إلى جهة مجهولة.