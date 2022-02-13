“إصدار” يحاور الباحث عدنان عزّوز في ثقافي كفر سوسة

يحاور “إصدار” في أمسيته الـ 13 الباحث د. عدنان عزّوز، ويعقب الحوار توقيع عزّوز إصداره الأحدث “القرآن والإنجيل من مشكاة واحدة” (2021)، وذلك يوم غد الإثنين، الساعة الـ 4 مساءً، في ثقافي كفر سوسة، بدمشق.

تتناول الحوارية، التي يعدها ويدديرها الإعلامي ملهم الصالح، الجديد والنوعي والشائك في كتاب “القرآن والإنجيل من مشكاة واحدة”، الذي قدّم له كلٌ من مفتي الجمهورية السابق د. أحمد بدر حسون، والأب الياس الزحلاوي، كما تسعى الحوارية للوقوف على خصوصية الكتاب، ومواضيعه، وأسباب إصداره، إذ يستعرض عزّوز في كتابه، الصادر عن دار دلمون الجديدة، 80 موضوعاً إنسانياً وإيمانياً طاغياً في الإنجيل، ليربطها مع ما يتوافق من القرآن والحديث، بحثاً عن التلاقي والانسجام والمشترك، متوجهاً للمؤمنين بالشرائع السماوية من مسلمين ومسيحيين، سعياً لتقديم رؤية توفيقية بين الإنجيل والقرآن.

يذكر أنّ د.عدنان عزّوز من مواليد حلب 1979، وهو مترجم، باحث، أستاذ أكاديمي، عميد كلية الآداب، ورئيس قسم اللغة الإنكليزية في جامعة قاسيون، عضو الأمانة العامة لاتحاد النقابات العالمي، مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط، ترجم كتباً عدة منها: تطور اللغة البشرية، مسرحية فولبوني، دراسة الرواية، كما نشر أبحاثاً ودراسات في مجلات علمية محكّمة، ومقالات مترجمة في دوريات محلية، وعربية، مترجم فوري يشارك في مؤتمرات عالمية لأكثر من 15 عاماً.