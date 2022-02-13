إيران تزيح الستار عن 10 منظومات دفاعية صاروخية

أزيح اليوم الستار عن 10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري، صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية الإيرانية. وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا اشتياني في تصريح خلال إزاحة الستار عن المنظومات: إن أحد العناصر الفعالة في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة هو استخدام أنظمة ومنتجات ومعدات ذات كفاءة، للتعامل مع تهديدات العدو وخاصة في المجال القتالي.

وأضاف رضا اشتياني: بفضل الجهود المبذولة، تم اليوم تحقيق توجه، طلقة واحدة هدف واحد، والاشتباك العملي على مسافة أبعد في هذه المنظومات المنتجة، وتشمل المنظومات الجديدة أنواعاً مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية بعيدة المدى والدقيقة، والمدفعية مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.

في سياق متصل، أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري عن تشكيل وحدة صاروخية في القوات البرية، وقال حيدري حددنا 4 خصائص لمعدات القوة البرية للجيش، واليوم تركيزنا على الأسلحة البعيدة والدقيقة والمؤتمتة والذكية، مشيراً إلى معدات وأسلحة القوات البرية للجيش، وقال: حددنا 4 خصائص لمعدات القوة البرية للجيش، واليوم تركيزنا على الأسلحة البعيدة والدقيقة والمؤتمتة والذكية.

من جانبه، قال مسؤول الشؤون الادارية في منطقة جابهار الحرة جنوب شرق ايران، نصر الله ابراهيمي: ان خطة أعدت لبناء قاعدة فضائية جديدة في جابهار لإطلاق الاقمار الصناعية، وقال نصرالله ابراهیمي في تصريح: إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين ايران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء، مضيفاً إن منطقة جابهار الحرة التي ستتحول الى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لإنتاج الصلب والبتروكيمياويات، ستضم قاعدة لإطلاق الاقمار الصناعية في مجالي الرصد والابحاث، لافتاً الى ان جابهار ستتحول الى مركز رئيسي في ايران الاسلامية للخبرات والتقنيات فضلا عن ميزاتها الاقتصادية.