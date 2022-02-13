حوالى 60 مليار ليرة إيدعات “زراعي حماة”

حماة- حسان المحمد

بين مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في حماة بسام الحلبي “للبعث” أن إيداعات الفرع لكافة القطاعات في عام 2021 بلغت 59,765 مليار ليرة، كما بلغ إجمالي السحوبات لكافة القطاعات 38,631 مليار ليرة، في حين وصلت الحسابات الجارية المفتوحة للمواطنين الخاصة ببيع العقارات والآليات 1055حساباً مصرفياً، مشيراً إلى أن المصرف موّل المزارعين بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية نقداً وقرضاًن حيث بلغت كمية السماد الفوسفاتي المباع 2116 طناً و 4174 طن من سماد يوريا، و2965 طن من سماد الأمونيوم وذلك لمحصولي القمح والشوندر السكري وفق جداول الاحتياج.

وأشار الحلبي إلى إجمالي تحصيلات فرع حماة من كافة القروض الممنوحة 1,618 مليار ليرة، لافتاً إلى أن إجمالي صرفيات قيم الحاصلات الزراعية من الأقماح الواردة من مؤسسة الحبوب وإكثار البذار بلغت /31,410/ مليار ليرة وفق إجراءات ميسرة للمزارع.