رئيس بلدية يكشف مخالفات بناء ويحمّل نقابة المهندسين بالقنيطرة المسؤولية

القنيطرة – محمد غالب حسين

كشف رئيس مجلس بلدة خان أرنبة مأمون زيتون أن هناك أكثر من تسعين محضر بناء بالبلدة مخالفاً بزيادة المساحة المرخصة مما تسبّب بمخالفة ضابطة البناء .

وأنحى زيتون باللائمة على المهندسين الذين يدرسون الأبنية فنياً؛ ويشرفون على تنفيذها؛ لافتاً إلى أمر خطير إنشائياً وهو تسليح أعمدة البناء بحديد الأنقاض المستخدم سابقاً الذي فقد كثيراً من خواصه وفعالياته ومتانته التي تؤهله لحمل البناء؛ مما يجعل البناء عرضة للسقوط والهبوط .

رئيس فرع نقابة المهندسين بالقنيطرة المهندس جمال مصطفى استغرب هذا الاتهام عن تقصير المهندسين وعدم متابعتهم لعملهم؛ مستنكراً عدم قيام بلدية خان أرنبة بإعلام فرع النقابة؛ لنتخذ الإجراءات العقابيّة اللازمة بحق المهندس المخالف؛ فضلاً عن ضرورة قيام البلدية بهدم المخالفة؛ وتقديم المهندس المشرف وكل المعنيين بتنفيذ المخالفة للقضاء أصولاً؛ محذّراً من استعمال حديد الأنقاض بتسليح البناء الذي يستدعي هدم المخالفة من أساساتها .

وأضاف مصطفى أن المكتب الفني ببلدية خان أرنبة هو معني بمتابعة أي محضر بناء؛ ويجب عدم السماح بالصب إلا بحضور فني من البلدية؛ للتأكد من التقيّد بالاشتراطات الفنية والمساحة المرخصة أصولاً .

يُشار إلى أن رئيس مجلس بلدة خان أرنبة ذكر هذه الملاحظات خلال المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين؛ وهو ليس عضواً بالنقابة؛ ولا يحقّ له المداخلة بالمؤتمر .

فهل تمّ توجيهه بالحضور ليلقي بمسؤولية مخالفات البناء على نقابة المهندسين..؟ !