“قبضات حماة” تستعد لبطولة الجمهورية.. والتتويج هو الهدف

حماة – منير الأحمد

أقامت اللجنة الفنية الفرعية للملاكمة في حماة بطولة المحافظة لفئتي الناشئين والشباب بمشاركة 33 لاعباً مثلوا أندية سلحب والنواعير وشرطة حماة وعمال حماة والشبيبة والمركز التدريبي.

رئيسُ مكتب ألعاب القوة في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة عبد الحكيم دهيمش أكد لـ”البعث” أن البطولة كانت جيدة المستوى وشهدت نزالات ومنافسات قوية بين اللاعبين إلى جانب حضور جماهيري مميّز، لافتاً إلى أن حماة لها ماضٍ عريق في هذه اللعبة وتزخر بالكثير من المواهب والخامات الواعدة التي ينتظرها مستقبل جيد، مبيناً أن اللاعبين الذين نالوا المراكز الأولى قادرون على المنافسة على مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية المقبلة.

يُشار إلى أن البطولة شهدت تتويج اللاعبين جعفر عجيب بوزن 46 كغ من سلحب، ومنتصر بالله محمد بوزن 48 كغ من نادي النواعير، وهادي سودان بوزن 50 كغ من نادي شرطة حماة، وأيهم عدي بوزن 52 كغ من نادي شرطة حماة، ويزن العقيلي بوزن 54 كغ من نادي النواعير، وهادي جغيلي بوزن 57 كغ من نادي شرطة حماة، ويوسف ديوب بوزن 60 كغ من نادي سلحب، وزيدان درغام بوزن 63 كغ من نادي الشبيبة، وإبراهيم الصالح بوزن 66 كغ من نادي سلحب، وعبد الهادي مملوك بوزن 70 كغ من المركز التدريبي، وعيسى حميدة بوزن 75 كغ من نادي شرطة حماة، وحيدر جغيلي بوزن 80 كغ من نادي سلحب، وعبد الكريم اليونس بوزن+ 80 كغ من نادي شرطة حماة بالمراكز الأولى.