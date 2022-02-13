قوات الاحتلال تجبر عائلتين على هدم منزليهما في بلدة صور باهر

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، ما أدّى إلى تشريد قاطنيهما، بينما اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة معا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الحي واستولت على الأرض المحيطة بمنزل عائلة سالم الذي يهدّد الاحتلال بالاستيلاء عليه وتهجير قاطنيه لتسليمه للمستوطنين.

واعتدى المستوطنون على المقدسيين الموجودين في المنطقة، بينما قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب خليل سالم.

إلى ذلك، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

جاء ذلك بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينتي القدس ونابلس واعتقلت ستة فلسطينيين.

ولاحقاً اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في مدينة نابلس بعد أن اقتحمت بلدة كفر قليل ومخيم بلاطة جنوب المدينة وداهمت منازل الفلسطينيين هناك.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة مخيم الشاطئ غرب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة البحر.

وكانت بحرية الاحتلال اعتدت أمس على الصيادين قبالة رفح جنوب القطاع لمنعهم من مزاولة مهنتهم التي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.

سياسياً، جدّدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية تأكيدها أن صمت المجتمع الدولي وامتناع مجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانها على مدينة القدس يشجّع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته التهويدية الاستعمارية.

وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس ومقدساتها وأهلها وأرضهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن أحدث هذه الاعتداءات اقتحام عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال واعتدائهم على منازل الفلسطينيين وعلى عائلة سالم بشكل خاص والضغط عليها لتهجيرها من منزلها بهدف الاستيلاء عليه.

ولفتت الخارجية إلى الهجمة الاستيطانية الشرسة التي يتعرّض له حي جبل المكبر ووادي الجوز وبلدة سلوان بالقدس المحتلة، والتي تهدف إلى هدم آلاف المنازل والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لإقامة وحدات استيطانية تغيّر ملامح وهوية المدينة العربية وصورتها الحضارية التاريخية.

وأشارت الخارجية إلى أن إجراءات الاحتلال لتهويد القدس باطلة وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدّدة على أن صمود المقدسيين وتمسّكهم بمدينتهم عاصمة فلسطين الأبدية سيفشل مخططات الاحتلال التهويدية.