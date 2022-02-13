مدير منتخبنا السابق: كرتنا تحتاج إلى معجزة!!

حلب – محمود جنيد

كشف عضو إدارة نادي الاتحاد ومدير فريق كرة القدم الأول ياسر لبابيدي لـ “البعث” نيّته التخلي عن مهمته مع فريق الرجال لظروف خاصة، ليفسح المجال لشخص آخر متفرغ تماماً للمهمة. وأكد لبابيدي أنه كان قد اتخذ القرار نفسه بالنسبة لمنتخبنا الأول قبل مباراته أمام كوريا الجنوبية، وأعلم كادر المنتخب بذلك قبل أن تسبق اللجنة المؤقتة بقرار حلّ الكادر بعد خسارة المنتخب مع نظيره الكوري الجنوبي لأمر مختلف هنا، وهو الأجواء السديمية التي تلفّ واقع المنتخب وكرتنا بشكل عام.

وأشار لبابيدي إلى أن الكرة السورية تحتاج إلى معجزة لتستقيم أمورها وتتمكّن من التدحرج نحو هدف تصحيح المسار المِعوجّ، ومع الموعد التقريبي المتوقع لإجراء انتخابات اتحاد الكرة بين أواخر نيسان ومطلع أيار المقبل والأسماء المتداولة مثل محمد عفش وعمار عوض والتي يمكن لها أن تنتشل كرتنا من مستنقعها الموحل على الصعد الإدارية والفنية، يرى مدير منتخبنا السابق أن تلك الخبرات تمتلك جزءاً من الحلّ، لكنها ستصطدم بالواقع دون أن تتمكّن، رغم ما تمتلكه من مقومات ومؤهلات، من انتشال الزير من البير، إلا إذا وُضعت بيدها مقاليد التحكم الكاملة وأطلقت يدها بالعمل دون تدخلات، وأعطيت الصلاحيات لاختيار طواقم العمل الإداري والفني، مع إنشاء مكاتب متابعة خاصة بالمنتخب الأول، وملفات المغتربين والتخطيط والبحث عن المواهب وتطويرها ضمن قالب علمي.

ونفى لبابيدي أن يكون قد فُرض على المنتخب، مؤكداً أن رئيس اللجنة المؤقتة أصرّ على تسلّمه المهمة التي شغلها دون مقابل مادي.