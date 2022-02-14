الفرق تواصل عقد مؤتمراتها.. تفعيل وتعزيز دور المرأة في مفاصل الحزب

البعث – محافظات

تقييم الأداء لتعزيز الايجابيات وتجاوز السلبيات وضع خطط العمل المستقبلية القادرة على الانطلاق بقوة نحو المستقبل وتفعيل حضور العنصر النسائي في الأطر القيادية للحزب وتعزيزه كانت المطلب الأهم في مؤتمرات الفرق التي تابعت اليوم انعقادها.

ففي حمص (مكتب البعث)، عقدت فرق الموارد المائية ومناجم الفوسفات الشرقية وخنيفس وجندر وعين النسر والخامسة والسادسة بشين و20 و9 تربية و34 في الشركة العامة للمخابز و18 سادكوب و24 و25 في كهرباء حمصلا والمهنية بالرستن وأحياء القصور والإنشاءات والسبيل والخالدية الأشرفية والمختارية وكفرعبد وشمسين والبريج والمسعودية وقلع السقا والحواش وبعيون وحديدة وتدمر والمركز الثانية المركز الأولى وشين والتربية والمدينة الثانية والمدينة الأولى والرستن والمخرم وتلكلخ مؤتمراتها بحضور الرفاق هالة الأتاسي ومفيد مسوح وحسام عودة ونديم العلي أعضاء قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية، حيث أكد الرفاق أن المؤتمرات هي لتقييم الأداء والوقوف على خطط وبرامج العمل للمرحلة القادمة وتفعيل العمل الحزبي والإستفادة من الايجابيات وتعزيزها والوقوف على السلبيات ومكامن الخلل ومعالجتها بشكل شفاف وحضاري مشيرين ان الحرب الاقتصادية الشرسة تستهدف لقمة عيش المواطن بهدف زعزعة ثقته والنيل من صموده منوهين إلى أن الحرب الفكرية تهدف لضرب منظومة القيم والأخلاق والثقافة والحضارة.

وفي الحسكة (اسماعيل مطر)، عقدت فرق الهول وأم حجيرة والزراعة والزراعية الثانية التابعة لشعبة ريف الحسكة مؤتمراتها بحضور الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب وعددا من اعضاء قيادة الفرع حيث استعرضت التقارير السنوية المقدمة من قبل الرفاق أمناء الفرق والمتضمنة الواقع التنظيمي والسياسي والخدمي ودعت المداخلات لدعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته من أسمدة وبذار ومحروقات البذار والأسمدة ودعم العملية التربوية التعليمية والاهتمام بجودة ونوعية رغيف الخبز والعمل على توزيع السلل الغذائية للأهالي بشكل عادل والاهتمام بالجانب الخدمي ووضع خطط العمل المستقبلية القادرة على إحداث نقلة نوعية بالعمل.

ودعا الرفيق أمين الفرع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي من خلال الحضور والالتزام وحث الرفاق المنقطعين على متابعة حضور الاجتماعات الحزبية مثمنا دور وجهاء القبائل والعشائر العربية في المصالحات والتسويات مؤكدا ان الحسكة كانت ومازالت وستبقى وفيه لوطنها ولقائدها الرفيق الامين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين)، عقدت فرق مسحرة ومدينة البعث والجامعة من شعبة الخطوط الأمامية للحزب مؤتمراتها بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق جاسم الصالح وأمين وأعضاء قيادة شعبة الخطوط الأمامية للحزب.

ودعت المداخلات لتطوير الأداء الحزبي في شتى المجالات وإحداث مدرسة للإعداد الحزبي على أرض المحافظة ورفد الشعبة بالتجهيزات التقنية الفنية اللازمة وتحسين الواقع المعيشي واعادة النظر برفع الدعم عن بعض الشرائح ومعالجة واقع النقل السيء بالمحافظة وتعبيد الطرق بمدينة البعث والاهتمام بحدائقها وفتح المحال بالأسواق التجارية وضبط عمل موزعي مادتي الخبز والغاز المنزلي لجهة التقيد بالسعر المحدد والاهتمام بالجانب التربويودراسة واقع المدارس وتامين جميع مستلزماتها خاصة مدرسي الرياضيات واللغات الأجنبية.

وقدّم الرفاق أمناء الفرق الحزبية كل ضمن مجال عمله جملة من المقترحات حول واقع العمل والمشكلات ضمن قطاعهم.

وأشار عضو قيادة الفرع لأهمية المؤتمرات لجهة تقييم الأداء ووضع تصور ورؤية لعام جديد مؤكداً على تعزيز الإيجابيات والإشارة إلى الهنات والسلبيات لتصويبها وتجاوزها للارتقاء بالعمل الحزبي.

وفي طرطوس (مكتب البعث)، عقدت فرقة المحطة مؤتمرها السنوي بحضور أمين الشعبة الرفيق مازن رمضان حيث ركزت المداخلات والمقترحات على الجوانب التنظيمية والفكرية والخدمية والتربوية وتطوير وإنجاح وتحسين العمل الحزبي.

وفي الشعبة العمالية عقدت الفرقة الرابعة في شركة مصفاة بانياس مؤتمرها حيث تم التأكيد على أهمية المؤتمرات في تقييم الأداء ومراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية وتقديم الرؤى والأفكار التي تشكل أولويات أساسية يمكن اعتمادها لتحسين الأداء وتفعيل العمل الحزبي من خلال تعزيز ثقافة الحوار ومبدأ النقد والنقد الذاتي والإشارة بشفافية إلى نقاط الخلل بروح المسؤولية الملتزمة بغية معالجتها وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتدعيمها بما ينعكس على فاعلية الحياة الحزبيّة وتعديل الحوافز لجميع العاملين وتعديل تسعيرة وزارة الصحة بالنسبة للإحالات المرضية إلى المشافي والتحاليل المخبرية وتعديل وضع العاملين الحاصلين على شهادات جامعية ورفع طبيعة العمل.

وعقدت فرق المروج والميدان والقصور الشرقي في شعبة بانياس مؤتمراتها وتمت الإجابة عن الأسئلة والمداخلات التي طرحها الرفاق المجتمعون التي تخص كل فرقة في مجال عملها وما يعترضها من مشاكل ومعوقات وتركزت المداخلات حول تحسين الواقع والجوانب التنظيمية والفكرية والثقافية وتحصين العقل والالتزام بالاجتماعات الحزبية والعمل على رفع السوية الفكرية والاهتمام بجيل الشباب.

وفي الشعبة الاقتصادية عقدت الفرقة الثانية و11مرفأ طرطوس والفرقة ١٧ المدينة السكنية والفرقة مرفأ طرطوس مؤتمراتها بحضور عضو قيادة الفرع رئيس مكتب النقابات والمنظمات الرفيق الدكتور عميد قبلان وأمين الشعبة الرفيق المهندس مصطفى سلامة وقيادة الشعبة حيث أكد الرفيق قبلان أن المؤتمرات هي لمراجعة وتقييم أداء عمل عام مضى ووضع تصور ورؤية لعام جديد منوها إلى أهمية الإضاءة على الإيجابيات وتعزيزها والإشارة إلى نقاط الضعف لتصويبها وتصحيحها ليكون العمل الحزبي متميزاً.

وفي حماة (حسان المحمد)، واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها بحضور الرفيق امين الفرع المهندس اشرف باشوري واعضاء قيادته وأمناء الشعب حيث عقدت فرق صوران الثالثة والرابعة معردس وكوكب بمجال شعبة صوران وحي البعث وتومين وشطحة والعزيزية والجيد وجوربن والفريكة بشعبة الغاب وعين الشمس والبيرة والمرحة والسنديانة وجبيتا ووادي العيون ومعمل الحديد بمجال شعبة العمال للحزب.

لرفيق أمين الفرع استعرض أهم التطورات العربية والدولية واثار الحرب الاقتصادية مؤكدا ان المؤتمرات محطات تقويمية مهمة داعيا لتعزيز ثقافة النقذ والنقذ وأن تكون الفرقة الحزبية هي المرآة التي تعكس هموم ومتطلبات وتركزت المداخلات على الواقع التنظيمي والخدمي والاقتصادي والتربوي والاجتماعي

وفي اللاذقية (خالد جطل)، عقدت الفرق التاسعة والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون في شعبة المدينة الثانية مؤتمراتها بحضور الرفاق المهندس هيثم إسماعيل أمين الفرع والدكتور نقولا مرطيشو عضو قيادة الفرع وعبد الحنان صبيح أمين الشعبة وتحدث الرفيق أمين الفرع عن المؤتمرات الحزبية والتي تعتبر محطة للتقييم وتصويب العمل الحزبي متطرقا للوضع الاقتصادي والمعيشي مشيراً إلى أن كل مواطن يستحق الدعم سيحظى به والدولة حريصة على توفير الاحتياجات رغم كل التحديات وتركزت المداخلات على الجانب الخدمي والمعيشي وطبيعة العمل للتربويين الإداريين وأمور تنظيمية.

و عقدت الفرق ٨ صحة و٧ توكيلات و٢١ شيخ ضاهر و٢٢ قلعة و٢٣ في شعبة المدينة الأولى مؤتمراتها بحضور الرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة الفرع والرفيق خالد علبي أمين الشعبة وتم الحديث عن الواقع الصحي وتقديم طروحات لتطوير النقل البحري ومنها تحسين الآليات في مرفأ اللاذقية واستبدال القديم بآليات حديثة لتطوير العمل والارتقاء بالنقل البحري إضافة للواقع المعيشي.

وعقدت فرق كرسانا الأولى وكرسانا الثانية والمغريط مؤتمراتها بحضور الرفيق كامل زنتوت عضو قيادة لفرع والرفيق غسان قبيلي أمين الشعبة.

وعقدت فرقة الرخام التابعة لشعبة المنطقة الأولى مؤتمرها بحضور الرفيق عامر فحام عضو قيادة الفرع والرفيق محمد حمودي أمين الشعبة وطرحت مداخلات تخص العمال منها التأمين الصحي وتعيين كوادر إدارية وإنتاجية.

وفي نطاق عمل شعبة المدينة الثالثة عقد الفرق ٨ و٣٦ بلدية ٩و نقل مؤتمراها بحضور الرفيق محمد كيخيا أمين الشعبة وقيادة الشعبة وتمّ الحديث عن الجوانب التنظيمية وتفعيل التراخيص المؤقتة وتعيين العمال المؤقتين والضمان الصحي إضافة للمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية.

وفي حلب (معن الغادري)، طالب أعضاء فرق الأنصاري والشهداء والنابلسي في شعبة التربية الثانية وبنان الاولى والثانية التابعة في شعبة السفيرة والمركز الأولى والثانية والثالثة في شعبة الشهيد محمد شحادة وفايز منصور في شعبة المحاربين القدماء والزراعة الثالثة والاقتصادية الاولى في شعبة الموظفين خلال أعمال مؤتمراتهم السنوية بتحسين واقع الكهرباء وتخفيض عدد ساعات التقنين وتسريع توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي وحل أزمة المواصلات، وضبط ملف الأمبيرات لجهة عدد ساعات التشغيل وتقاضي الأجور المرتفعة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق ووقف ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتاجرين بقوت المواطن، كما طالبت المداخلات بالاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات، والاهتمام بالقطاع التربوي في الريف وتفعيل عمل المصارف الزراعية وتحسين الواقع الخدمي والطرقات والمواصلات.

ولفت الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب خلال حضوره وإشرافه على المؤتمرات إلى أن حزب البعث شريك أساسي في عملية بناء الوطن، ما يتوجب على الرفاق البعثيين تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم ورفع وتيرة الأداء وحشد كل الطاقات والامكانات الفردية والجماعية للمساهمة في مشروع اعادة الاعمار، داعياً الى تعميق ثقافة العمل التشاركي وإطلاق المبادرات التي من شأنها تدعيم ركائز العمل المؤسساتي والاجتماعي، واستعرض الرفيق منصور آخر المستجدات السياسية، مؤكداً أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد ماضية بكل إرادة وثقة في التصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد سورية، مبيناً أن المعركة مستمرة على كافة الجبهات حتى تحقيق الانتصار وتطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.

من جهتهم أشار الرفاق أعضاء قيادة الفرع إلى ضرورة إجراء تقييم شفاف للأداء وتخطي الصعوبات وتعزيز الايجابيات، وتطوير آليات العمل الحزبي وتنشيط دوره الاجتماعي من خلال التواصل المستمر مع المواطنين وتقديم المساعدة لحل مشكلاتهم.

وفي الرقة (حمود العجاج)، عقدت الفرق الحزبية في شعبة التربية مؤتمرها السنوي في مدينة حماة بحضور عضو قيادة الفرع الرفيق المهندس أحمد الشين رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي والمشرف على عمل شعبة التربية..وقيادة شعبة التربية. وتحدث عضو قيادة فرع الحزب.. عن متابعة الوضع التنظيمي وشد البنية الداخلية لهيكلية الشعبة والانطلاق بالعمل من الفرق الحزبية لأنها الأساس في تقوية جسم الحزب وتضمن المؤتمر فتح باب المداخلات التي ركزت على الوضع التنظيمي والسياسي والفكري والخدمي والنقابي وأجيب عنها من قبل المعنيين.

يذكر أن جميع الفرق الحزبية العاملة في شعبة التربية مركزها الأساسي في القسم غير المحرر بمدينة الرقة.

ومن جهه ثانية، عقدت فرقتا الرحبي وشنان مؤتمريهما بحضور الرفيق محمد الجويد عضو قيادة فرع الحزب وقيادة شعبة الريف الأولى، وكانت أهم المقترحات والمداخلات تأمين كميات إضافية من السماد للحقول الزراعية وإيصال مياه الشرب للمدارس وإقرار دورة علفية استثنائية لعدم تمكن قطعان الأغنام من الرعي في البادية وتزويد قرية الرحبي بمحولات كهربائية إضافية وإيجاد مشروع ري على نهر الفرات بدلا من المشروع الحالي كونه خارج السيطرة حاليا.. والعمل على دعم مكتبة فرقة شنان بالمراجع الضرورية لتغطية الخطة الثقافية وإحداث مركز ثقافي في مجال عمل الفرقة وتحسين واقع مياه الشرب وجودة رغيف الخبز ووضع تسعيرة مناسبة تنصف الأخوة الفلاحين في حصاد حقول القمح والذرة الصفراء خلال المواسم القادمة.

وفي ريف دمشق (عبد الرحمن جاويش)، عقدت فرق القطيفة الاولى وجديدة الوادي وجديدة الاشرفية. وبسيمة وزملكا. وعين ترما. والسلطانة. والهبارية.و جسرين والتربية. مؤتمراتها السنوية وتحدث الرفاق بعدة مواضيع تنظيمية وخدمية وسياسية.

كما تم طرح مطالب تتعلق بالوضع التنظيمي أكدت على ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي وتطوير الفكر والعمل الحزبي بما يخدم الوطن والمواطن والالتزام بالاجتماعات الحزبية والتركيز على مسالة الحضور وطالب المؤتمرين بتفعيل دور العنصر النسائي وتامين فرص عمل لها بالمؤسسات الحزبية.

كما طرحت مسائل تتعلق بالواقع التربوي وواقع التدريس والمدرسين وأسباب تراجع العملية التربوية في معظم المدارس ونقص المستلزمات. وطالب الرفاق بإعادة النظر بقرارات الحكومة الأخيرة لما لها من انعكاس على ذوي الدخل المحدود. وأجاب الرفاق أعضاء قيادة الفرع المشرفين على تساؤلات الرفاق في المؤتمرات مؤكدين على العمل الدؤوب والمتواصل على كافة الصعد لرسم خريطة المستقبل وتحقيق الأمل بالعمل خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام للحزب..

وفي السويداء (رفعت الديك) تتابع الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوي باشراف الرفاق اعضاء قيادة الفرع وحضور قيادات الشعب الحزبية حيث عقدت الفرق الحزبية في (الفرقة الثالثة للمحاربين القدماء ،لبين، حران ،صما البردان ، سالة ، رشيدة ، المتونة ، الاستقلال الثالثة ) مؤتمراتها السنوية ضمن قطاع الشعب الحزبية بالسويداء .

وبعد قراءة التقرير السنوي لقيادات الفرق طالب الحضور بالعديد من القضايا الخدمية،أهمها الإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة وزيادة كمياتها للفلاحين، دعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح بكل الطرق، وضع حد لارتفاع الأسعار وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين،إصلاح ابار المياه المتعطلة وزيادة كميات الخبز وتوسيع شبكات مياه الري وتفعيل حلقات الأنصار وذلك لاستقصاب شريحة الشباب للحزب ، شق الطرق الزراعية، ووضع حد للخارجين عن القانون لإثارتهم الذعر والخوف بين السكان.

الرفاق اعضاء قيادة الفرع تحدثوا عن أهمية المؤتمرات الحزبية كونها محطات نضالية هامة في الحياة البعثية ، وأن الرفيق الأمين العام للحزب بنظرته الثاقبة استطاع أن ينتصر على كل هذه الحرب الكونية التي أحيكت ضد سورية وأن ينتقل بسورية لمرحلة إعادة الأعمار والبناء في كافة المجالات .

واستعرض الرفاق اعضاد قيادة الفرع آخر التطورات من كافة جوانبها ، ولفت خلال حديثه عن الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا الحبيب وذلك بسبب المواقف الشجاعة للقيادة في وجه المؤامرات التي تحاك ضد البلد

وأكد الرفاق اعضاء قيادة الفرع على ضرورة الابتعاد عن النمطية في العمل، والتوجه نحو الابتكار في خلق العمل الحزبي كما لفت الى أهمية النشاط الحزبي ودور الجميع في مجال التنظيم والأداء والحضور بين الناس ومتابعة كل الأمور الخدمية التي تهم المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة القصوى وضمن الإمكانات المتاحة .