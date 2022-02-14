مطالبات بمنطقة صناعية وحرفية بمصياف

حماة- ميساء إبراهيم

تتعالى أصوات ومطالب صناعيين وحرفيين في مصياف بريف حماة الغربي من أجل تخصيص منطقة صناعية لهم بعد أن اكتظت الشوارع الضيقة بمحال النجارة والحدادة وتصليح السيارات، وغيرها..!.

رئيس مجلس مدينة مصياف أحمد الباشا أوضح أنه يجري البحث عن موقع جديد للمنطقة الصناعية بعد صدور قرار بعدم الموافقة على الموقع القديم بسبب وجود إشغالات في الموقع، مشيراً إلى أن البلدية قد استملكت 75 بالمئة من مساحة الأرض في الموقع السابق.

وعزا رئيس المجلس ضعف الاستثمارات إلى الظروف الصعبة الحالية، إضافة إلى انتظار الرد من المحافظة على كتاب البلدية المتضمن بناء 5 محال تجارية في سوق الهال، لافتاً إلى تعثر مشاريع غير منفذة بسبب التأخر بالموافقات، والإجراءات الروتينية بين المحافظة والوزارة، علماً بأنه تم إجراء مناقصة صرف صحي 400 متر بكلفة 210 ملايين في باب شرقي، وتحولت للوزارة للموافقة والتنفيذ، ويعتبر هذا المشروع واحداً من أصل 11 مشروعاً متوقفاً ومتعثراً.