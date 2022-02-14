موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية

كشفت روسيا اليوم عن معلومات حول نية الاستخبارات الأمريكية استغلال خلايا إرهابية متطرفة نائمة فى سورية لتنفيذ هجمات ضد الجيش العربي السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في تصريح.. “إن مجموعة القوات الروسية في سورية تملك معلومات عن وجود خطط لدى الاستخبارات الأمريكية لتعبئة متطرفين نائمين في سورية لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري والعسكريين الروس والإيرانيين”.

ولفت سيرومولوتوف إلى أن القوات الروسية في سورية تتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع.

واعتبر سيرومولوتوف أن ظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” تشكل أخطر تحد عابر للحدود يواجه المجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ تدابير مضادة على الصعيدين الوطني والعالمي مبيناً أن تنظيم “داعش” الإرهابي والجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة تشكل منبع التهديد الخطير للأمن العالمي.

وأضاف.. “بالنظر إلى أنه منذ عام 2011 ووفقاً لتقديرات مختلفة تسلل ما بين 30 و40 ألف إرهابي أجنبي من أكثر من 100 دولة عبر العراق وسورية”.

وبين سيرومولوتوف أن الهجمات الإرهابية لتنظيم “داعش” تعتمد في تمويلها الرئيسي على المخدرات محذراً من أن التنظيم المذكور يخطط لمد نفوذه إلى دول آسيا الوسطى وروسيا.