15, فبراير, 2022 - 4:29 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أحياء حلب.. غياب الاهتمام وانعدام النظافة والصيانة

صحيفة البعث محافظات   

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