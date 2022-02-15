أحياء حلب.. غياب الاهتمام وانعدام النظافة والصيانة

حلب- معن الغادري

ترد يومياً إلى مكتب جريدة “البعث” العديد من الشكاوى حول تردي الواقع الخدمي في عدد من الأحياء، منها أحياء: الفردوس وبستان الزهرة والمشارقة وبستان القصر والكلاسة، وتشير شكاوى المواطنين إلى معاناتهم اليومية فيما يتعلق بالحفر المنتشرة طولاً وعرضاً في الشوارع الرئيسية والفرعية، يضاف إليها عدم الاهتمام بالنظافة، والتأخر في ترحيل القمامة، والحاجة الماسة إلى صيانة المرافق العامة والأرصفة، وتزفيت الشوارع، ناهيك عن الواقع الكهربائي المتردي، وساعات التقنين الطويلة، والمعاناة المريرة في التعاطي مع الأمبيرات ومشغليها لجهة الأسعار المرتفعة، وانخفاض ساعات التشغيل، وذلك خلافاً لكل القرارات التي صدرت مؤخراً عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

“البعث” تواصلت مع المهندس أحمد رحماني، نائب رئيس مجلس المدينة، الذي أكد أن حزمة من المشاريع الخدمية تم إقرارها، وسيتم تنفيذها هذا العام، وتشمل مجمل أحياء المدينة، وتحديداً الأحياء الشعبية والمكتظة.

مدير خدمات مركز المدينة المهندس ماجد زمار بيّن أنه تم إدراج الأحياء الشعبية ضمن خطط وأولويات عمل المديرية هذا العام، وتم وضع الدراسات الفنية المطلوبة لتزفيت وتبليط عدد من الشوارع في أحياء: الكلاسة وبستان الزهرة والمشارقة، ومشاريع مشابهة بجوار حديقة الشهباء، ولاحقاً سيتم استهداف كافة الأحياء ضمن الحيز الجغرافي للمديرية، موضحاً أن المديرية قامت في الآونة الأخيرة بأعمال صيانة وتبليط مساحة كبيرة من الأرصفة وصلت إلى نحو 500 متر مربع، والعمل مستمر بالوتيرة ذاتها لتسريع إنجاز المشاريع التي تم إقرارها.

يشار إلى أن حي الكلاسة يتوسط مدينة حلب، وإلى جانب أنه حي سكني ومكتظ، يعتبر إحدى أهم المناطق الصناعية بعد الشيخ نجار لإنتاج الصناعات النسيجية والكيميائية، كما يعتبر حي المشارقة، بالإضافة إلى صفته السكنية، تجمعاً كبيراً لمحال إصلاح السيارات وبيع مستلزماتها، بالإضافة إلى أنه مكان لبيع الجملة لعدد من المواد والسلع، وخاصة التجميلية.