استطلاع جديد للرأي: غالبية الأتراك يرفضون انتخاب أردوغان

تتوالى المؤشرات التي تؤكد أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعيش أوقات عصيبة على الرغم من كل المحاولات التي يسعى من خلالها لتسويق السياسات التي ينتهجها بأنها ستقود تركيا إلى المقدمة وفي السياق كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة تركية للدراسات واستطلاعات الرأي عن تفوق رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعمدة بلدية إسطنبول، على أردوغان في حال وصولهم إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وعن تصدر الأزمة الاقتصادية اهتمامات الأتراك، وأكد غالبية المشاركين بالاستطلاع أن تركيا تُدار بشكل سيء، ومؤكدين أنهم لن يمنحوا أصواتهم لصالح أردوغان، ورغبتهم في انعقاد انتخابات مبكرة، والعودة إلى نظام الحكم البرلمان.

في سياق متصل، كشف فاتح أربكان زعيم حزب، الرفاق من جديد، عن رفضه مشاركة حزبه في تحالف الشعب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم. موضحاً أن حزبه لديه انتقادات جدية للغاية لتحالف الشعب بقيادة رئيس النظام أردوغان، خاصة في مجال الاقتصاد.

وأضاف أربكان أنه ليس من المناسب لهم أن يكونوا شركاء في اللحظات الأخيرة الأخيرة من عمر حزب العدالة والتنمية، الذي أخطأ على مدار 20 عاماً، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رفضت محكمة تركية طلب استئناف قدمه خمسة صحفيين أتراك على إدانة تتعلق بكشفهم معلومات عن استخبارات النظام التركي في ليبيا.

وذكرت وكالة رويترز أن الصحفيين الخمسة أدينوا في أيلول العام الماضي، واحتجزوا بصور مختلفة لفترات تصل الى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم لاتهامات تتعلق بتغطيتهم مقتل ضباط في استخبارات النظام التركي في ليبيا عام 2020.

وصدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وتسعة اشهر على اثنين من الصحفيين المعتقلين فيما حكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر.