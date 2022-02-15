بينهم خمسة أطفال.. الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشأة تجارية شمال مدينة القدس المحتلة، بينما جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة بيت حنينا وهدمت منشأة تجارية.

جاء ذلك بينما أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على أهالي المخيم، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأتين زراعيتين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات قرية الفخيت وهدمت منشأتين زراعيتين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 20 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكر مصدر إعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة القدس المحتلة وبلدة عناتا شمال شرق المدينة وجبل أبو رمان في الخليل وبلدة بيت أمّر شمالاً ومخيم الأمعري وقرية عارورة وبلدة سنجل في رام الله وبلدتي بيت ساحور وبيت فجار في بيت لحم ومخيم عسكر شرق نابلس وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية ودير بلوط غرب سلفيت وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 18 بينهم خمسة أطفال.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين خلال مرورهما على حاجز على مدخل بلدة سلواد شرق رام الله.

في موازاة ذلك، شهدت مدينتا طولكرم وجنين بالضفة الغربية وقفتين تضامنيتين دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لمصادر إعلامية جدّد المشاركون في الوقفتين اللتين دعت إليهما القوى الوطنية في مدينتي طولكرم وجنين دعمهم وتضامنهم مع الأسرى في صمودهم بوجه ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية وسط ما يتعرّضون له من إهمال طبي متعمّد بحقهم.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي والصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها ووقف انتهاكاته بحق الأسرى ولاسيما المرضى منهم، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم وإلزام الاحتلال بالإفراج عنهم.

بدوره قال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة: “نقف في هذه اللحظات نصرة لقضية الأسرى العادلة ضد الهجمة المسعورة من الاحتلال لنؤكد لهم أننا معهم حتى إحقاق الحق والإفراج عنهم جميعاً”.

بدوره أوضح مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، أن الوقفات التضامنية مع الأسرى انطلقت في مختلف المناطق الفلسطينية تلبية لنداء الأسرى الذين قرروا اليوم خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد رفضاً لاستمرار إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم