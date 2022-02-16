أكثر من ٣ آلاف متقدم للمسابقة المركزية في دير الزور

دير الزور- وائل حميدي

بلغ عدد المتقدّمين للمسابقة المركزية في محافظة دير الزور أكثر من ٣٢٠٠ متقدم ومتقدمة في مختلف الاختصاصات لغاية يوم أمس.

مدير التنمية الإدارية في الأمانة العامة لمحافظة دير الزور مهند هنيدي أشار في تصريح له إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة من الفئة الأولى هو ثلاثمائة وأربعون متقدماً ومتقدمة، وفي الفئة الثانية وصل عدد المتقدمين إلى ألف وثلاثمائة للشهادة الثانوية وثلاثمائة للمعاهد وستمائة متقدم للفئة الثالثة، ومائة وعشرة متقدمين للفئة الرابعة وأربعمائة وعشرين متقدماً في الفئة الخامسة، موضحاً أن عملية استقبال الطلبات تسير بوتيرة هادئة وحَسنة، مبيناً أنه تمّ تخصيص قاعة في مبنى الأمانة العامة ليطَّلع كل متقدّم على الشواغر المطلوبة وبطاقات الوصف وإرشاده إلى كيفية تعبئة الاستمارة بالشكل الذي يتناسب مع المؤهَل العلمي، ويتمّ تدقيق الاستمارات وإدخال البيانات حاسوبياً وفق الآلية المعتمدة للمسابقة التي تمّ اعتمادها وزارياً.

يُذكر أن اللجان المكلفة في المحافظة تواصِل استقبال طلبات التقدم للمسابقة المذكورة والتي تستمر بأعمالها لغاية الثالث من آذار القادم.