الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً ويعتدي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وتشير تقارير وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال بلغ العام الماضي 34 ألفاً و562 مستوطناً مقارنة مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفاً في عام 2019.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية وبلدة بيتا جنوب نابلس وقرى التوانة وبيت أمّر في الخليل ورمانة وجبع وقباطيا في جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12 منهم.

وفي السياق، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت في الضفة الغربية وجرّفوا مساحاتٍ منها واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقتي ظهر صبح وعرعرة بحماية قوات الاحتلال وجرّفت مساحات من أراضيهما واقتلعت وكسرت 50 شجرة زيتون ودمّرت غرفة زراعية بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين وتوسعة مستوطنات مقامة في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية لأراضي الفلسطينيين في منطقتي أم حنون وسوسية شمال كفر الديك بالسواتر الترابية لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

كذلك جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي الفلسطينيين في بلدتي قصرة وجوريش جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي شمال شرق قصرة وبلدة جوريش وجرّفت مساحات منها بهدف توسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

وفي الضفة أيضاً، أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مدينة بيت لحم.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم واعتقلت شابين بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وضمن فعالياتهم المستمرة، شارك عشرات الفلسطينيين اليوم بوقفة تضامنية في مدينة أريحا بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لمصادر إعلامية أكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من سلطات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمّد بحقهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.