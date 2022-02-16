الرفيق عرنوس: الواقع الكهربائي يبدأ في التحسن خلال النصف الثاني من العام

أكد الرفيق المهندس حسين عرنوس عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم نهج مستمر للدولة في كل القطاعات، ومنها الصحة والتعليم والزراعة والري والمشتقات النفطية والمواد الأساسية والخبز وغيرها، وأن هدف إعادة هيكلة الدعم توجيهه إلى مستحقيه الفعليين وزيادة الدعم لهم، وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وزيادة دور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى التخفيف من عجز الموازنة، ودعم ثبات سعر صرف الليرة.

وأشار المهندس عرنوس خلال حضوره المؤتمر السنوي لفرقة رئاسة مجلس الوزراء للحزب، اليوم، إلى أنه في النصف الثاني من العام الجاري سنشهد تحسناً في واقع القطاع الكهربائي، موضحاً أن نظام الحوافز على أساس الإنتاج سيكون قريباً على طاولة مجلس الوزراء، وسيتم إقراره في الفترة القريبة المقبلة، وكذلك يجري العمل لزيادة تعويضات بعض الشرائح التي لها طبيعة عمل خاصة ما يضمن استمرارية عملها بشكل أفضل.

وأوضح الرفيق رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبذل كل الجهود لزيادتها على المستويين الوطني والقطاعي بما يؤمن حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع، وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج تسهم في ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة لتحسين واقع الخدمات في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الإسراع بإنجاز المشروعات في قطاعات المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وفق البرامج الزمنية المحددة يشكل عنواناً أساسياً لعمل الوزارات بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والتنموي.

واعتبر المهندس عرنوس أن المؤتمرات السنوية تشكل محطة رئيسية لتقييم الأداء والاطلاع على خطط وتوجهات الدولة، وطرح الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل، مؤكدا أن الدولة السورية تضع في مقدمة أولوياتها بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية وإعادة مقدرات هذه المناطق لخدمة الشعب السوري وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.