الشركة الخماسية تنتظر دعم منتجاتها وتأهيل جميع آلاتها

دمشق- محسن عبود

أكد مدير عام الشركة الخماسية مصطفى هلال مدير عام الشركة، أن الشركة تسـتكمل تأهيل أنوال النسيج لإدخالها جميعاً في الإنتاج، حيث بلغ عدد الآلات الموضوعة بالخدمة حتى الآن 114 نولاً.

و بيّن هلال أن كافة آلات القطن الطبي تعمل بشكل جيد، ولكن يعاني القسم من قلة المادة الأولية (العوادم)، وتمت مراسلة المؤسسة النسيجية من أجل مخاطبة الشركات لتأمين العوادم حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية.

وبالنسبة للصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل في الشركة، لفت مدير عام الشركة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية والمواد اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية بسبب الحصار الاقتصادي الظالم، وهذا ما أثر سلباً على استكمال تأهيل الآلات وعدد من الخطوط الإنتاجية في الشركة، كما تعاني الشركة من نقص في اليد العاملة ونقص شديد في عدد عمال الصيانة والفنيين الاختصاصيين (ميكانيك- كهرباء). وبيّن أهمية وضرورة دعم منتج الشركة الخماسية، وخاصة منتج القطن والشاش الطبي، إلى جانب دعم الشركة الخماسية لتأهيل جميع آلاتها وخاصة قسم المصبغة ضمن الخطط الإسعافية لعودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.