زاخاروفا: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الاثنين المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري في الحادي والعشرين من شباط الجاري محادثات في موسكو مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية أسبوعية اليوم: إنه من المخطط تبادل الآراء بصورة مسهبة حول تطورات الوضع في سورية مع التركيز على آفاق الحل السياسي للازمة فيها إضافة إلى مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف والمقداد يعتزمان بحث نشاط عملية أستانا مع مراعاة نتائج الاجتماع الدولي السابع عشر كما سينظران أيضاً في موضوع عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وأوضحت زاخاروفا أنه من المفترض أيضاً مناقشة مجمل مسائل ترسيخ وتوسيع العلاقات السورية الروسية في مختلف المجالات وإبداء مساعدة عملية لسورية في تجاوز عواقب الأزمة الممتدة لسنوات طويلة كما سيتم ايلاء اهتمام كبير للوضع الإنساني فيها وقضية عودة اللاجئين السوريين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.