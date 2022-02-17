الشركة العامة للطرق و الجسور- فرع دمشق و تنفيذ مشاريع بقيمة /90/ مليار ليرة

دمشق – محسن عبود

بيّن المهندس عماد الدين خليل مدير فرع الشركة العامة للطرق و الجسورفي دمشق انه يتم حالياً العمل في إنشاء عشرة أبراج سكنية في الجزيرة /15/ و اربعة أبراج سكنية في الجزيرة /16/ و خمسة أبراج سكنية في الجزيرة /3/ في مدينة الديماس السكنية الجديدة ( السكن الشبابي ) كما سيتم المباشرة قريباً بالموقع العام لهذا المشروع في الجزيرة /23/ و تبلغ قيمة هذا المشروع الذي ينفذ لصالح المؤسسة العامة للإسكان أكثر من /25/ مليار ليرة بدون زيادات و فروقات أسعار .

كما يتم العمل حالياً في مشروع قشط و مد مجبول اسفلتي في دائرة خدمات الميدان لصالح محافظة دمشق بقيمة عقدية تجاوزت /250/ مليون ليرة و قريباً سنعمل في دائرة خدمات القابون – جوبر – برزة بالتنسيق مع محافظة دمشق لقشط و مد مجبول اسفلتي بقيمة عقدية قاربت /250/ مليون ليرة , كما ينفذ الفرع أعمال أكساء النادي الريفي الرياضي الاجتماعي في أشرفية صحنايا لصالح الإتحاد الرياضي العام بقيمة تقديرية / 1,8/ مليار ليرة .

كما يقوم الفرع بتصنيع جوائز مسبقة الصنع والإجهاد لصالح جسري غسان و النيرب مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع حلب وذلك بعد أن تم تدميرها من قبل الإرهابيون بهدف حل أزمة المواصلات في تلك المنطقة بقيمة عقدية بلغت /500/ مليون ليرة , كما ينفذ الفرع مشروع تغطية على نهر العقباني في منطقة الدخانية بالغوطة الشرقية لصالح إدارة الموارد المائية بدمشق و ريفها بقيمة عقدية 150 مليون ليرة

و حول أعمال الفرع في المدينة السكنية في مدينة عدرا الصناعية لفت خليل إلى أن الفرع انتهى من شق الطرق و تمديد شبكة الصرف الصحي و مياه الشرب و حالياً يتم تنفيذ شبكة الكهرباء ضمن أعمال البنية التحتية لهذه المدينة , كما ينفذ الفرع أعمال صيانة الحدائق و الموقع العام في مطار دمشق الدولي ضمن عقود مستمرة مع المؤسسة العامة للطيران المدني حيث تبلغ قيمة هذه العقود حوالي /500/ مليون ليرة و العمل مستمر في هذه العقود سنوياً و كشف خليل أن الفرع ينفذ حالياً صيانة المهبط الموازي في مطار دمشق الدولي بقيمة بلغت /6/ مليار ليرة حيث تم البدء بأعمال هذا المشروع من قشط الزفت و التزفيت و المعالج بمادة البوليمير و ينفذ الفرع أعمال و مشاريع متفرقة لصالح عدد من الجهات العامة منها الشركة العامة للبناء و التعمير من تزفيت في مدينة عدرا الصناعية و ضاحية قدسيا ( السكن الشبابي ) بقيمة بلغت اكثر /200/ مليون ليرة .

و لفت خليل إلى أن الفرع تعاقد مؤخراً مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لصيانة الطريق الدولي الذي يصل بين دمشق و درعا بقيمة عقدية بلغت /150/ مليون ليرة و قريباً سيقوم الفرع بتنفيذ عدة مشاريع طرقية لصالح المؤسسة , كما ينفذ الفرع أعمال شق طرق و مساطب الأبنية للجمعية السكنية للإذاعة والتلفزيون بمنطقة الهامة بريف دمشق بقيمة بلغت /1,5/ مليار

بعد زيادة فروقات الأسعار.

وعن مشاركة الفرع في تنفيذ مشاريع السكن البديل ( باسيليا سيتي ) في منطقة داريا قال خليل: إن الفرع يقوم بتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي و الحيوي و الاجتماعي لمدينة دمشق حيث تم تنفيذ قواعد لثلاثة أبراج سكنية ضمن المشروع وحالياً يتم العمل في تنفيذ الجدران الإستنادية لثلاثة أقبية أبراج سكنية و سيتم العمل على التجهيز لحفر موقع برجين للوصول إلى مناسيب التأسيس العمراني بقيمة عقدية بلغت /60/ مليار ليرة لصالح المؤسسة العامة للإسكان.

وعن خطة الفرع المستقبلية لتأمين جبهات عمل جديدة قال مدير الفرع انه يتم التعاقد حالياً مع المؤسسة العامة للإسكان على تنفيذ برجين جديدين في مشروع السكن البديل ( باسيليا سيتي ) في منطقة داريا بقيمة لا تتجاوز /30/ مليار ليرة و كذلك يتم التعاقد حالياً مع ادارة تجمع مشروع دمر لتنفيذ أعمال صيانة أرصفة و أعمال مجبول إسفلتي بقيمة عقدية تجاوزت /1/ مليار ليرة كما أننا حالياً بصدد التعاقد مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لصيانة طريق دمشق حمص و نتطلع الى تأمين جبهات عمل جديدة خلال الفترة القريبة القادمة بما يعود بالفائدة على الشركة و العاملين فيها و دعم الخزينة العامة للدولة .

وعن أهم الصعوبات التي تعترض سير العمل في تنفيذ مشاريع الفرع بين مدير الفرع أن في مقدمتها نقص كمية المحروقات / مازوت / لصالح الفرع لزوم المشاريع التى يتم تنفيذها , والنقص الحاد في اليد العاملة وخاصة المدربة والمؤهلة والخبيرة منها في الكوادر الفنية والمهنية و تقدم السن بعدد كبير بالعاملين بالفرع مما ينعكس سلبا على الطاقة الإنتاجية للفرع في تنفيذ المشاريع و عدم ايجاد البديل لهؤلاء العاملين , وزيادة في أسعار المواد لزوم تأمين مستلزمات العمل بالمشاريع المنفذة , قدم الآليات المستخدمة في تنفيذ المشاريع والمبالغ الكبيرة التى تستلزم إصلاحها مما ينعكس سلبا” على الطاقة الإنتاجية لهذه الآليات والمدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ,و انقطاع التيار الكهربائية بشكل مستمر لفترات طويلة مما يؤثر سلبا” على تشغيل الكسارات والمجابل الإسفلتية والبيتونية العائدة للشركة ورغم كل هذه الصعوبات يتابع الفرع بعماله ومهندسيه وفنيية العمل لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها لصالح جميع الجهات للانتهاء منها حسب المدة الزمنية الموضوعة وحسب المواصفات الفنية العالية المتفق عليها وجميع هذه المشاريع تنفذ بخبرات كوادرنا السورية المحلية الوطنية وبأفضل المواصفات والمقايس.