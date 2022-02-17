بطولة الجمهورية ودورة تدريب أول نشاطات الكيك بوكسينغ

يقصّ اتحاد الكيك بـوكـسينغ والمواي تاي شريط نشاطاته لهذا العام ببطولة الجمهورية المفتوحة للأندية والبيوتات الرياضية، في فئتي الأشبال والشبلات يوم غد في ستة أوزان لكل فئة، كما سيقيم الاتحاد دورة صقل وتأهيل واعتماد للمدربين والحكام بتاريخ ٢٣ من شباط الحالي في قاعة الاجتماعات في مقرّ الاتحاد الرياضي العام.

رئيسُ اتحاد اللعبة منار البزرة أكد لـ”البعث” أنّ هذه البطولة ستكون باكورة نشاطات اتحاد اللعبة للعام الجديد 2022 وهي مهمة لكونها تحظى بمشاركة كبيرة من لاعبي الأندية والمنتسبين للبيوتات الرياضية، وتعدّ سبراً قوياً لجاهزية لاعبينا وأنديتهم قبل انطلاق البطولات الدولية.

وأشار البزرة إلى أن رياضة الكيك بوكسيغ تحظى بإقبال متزايد لممارستها، وهو أمر يساعد في توسيع قاعدة الممارسين وانتقاء الخامات والعمل على إعدادها، بما يتناسب مع مستوياتها المهارية المختلفة للوصول بهم إلى المستوى المطلوب مع زجّهم في البطولات المحلية والخارجية، كونهم مستقبل هذه الرياضة، واكتسابهم الخبرة سيكون العامل الأهم في مشوارهم نحو حصد الميداليات في المحافل الكبرى.

وفيما يخصّ دورة التدريب، أوضح البزرة أنها تأتي ترجمة لجهود الاتحاد بإعداد الكوادر من مدرّبين وحكام وفق أعلى المقاييس الرياضية.

سامر الخيّر